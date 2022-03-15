من يستطيع وقف الحرب الروسية في أوكرانيا؟ لقد عمل الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون بجد لكسب المساعدة من الصين، وهي دولة قوية وقريبة بدرجة كافية من روسيا، كما يأملون، لتغيير خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبحسب مجلة "ذا تايمز" الأميركية، "في 8 آذار، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة فيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولز للحديث عن الحرب، مما أثار الآمال في أن يشارك شي بشكل أكثر نشاطًا في التوسط في صفقة لإنهاء القتال. مما لا شك فيه أن الحرب الروسية ستأتي بنتائج سلبية على الصين. تستورد الصين النفط أكثر من أي بلد على وجه الأرض، وقد دفع الصراع في أوكرانيا الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. إنها بحاجة إلى الطاقة والمعادن لتغذية اقتصادها، وإلى المنتجات الزراعية لإطعام شعبها. أصبحت كل هذه السلع أغلى بكثير بالنسبة للصين وأي بلد آخر، منذ أن عبر الروس حدود أوكرانيا. وأقر الرئيس الصيني هذا الأسبوع بأن العقوبات الغربية "ستؤثر على التمويل العالمي، والطاقة، والنقل، واستقرار سلاسل التوريد، وستضعف الاقتصاد العالمي الذي دمره الوباء بالفعل". من خلال إلقاء اللوم على العقوبات علنًا في كونها السبب وراء الاضطرابات، فهو حريص على عدم محاسبة بوتين، لكنه يعلم أن الحرب في أوكرانيا هي حرب اختيارية - وهو يعرف خيار من".وتابعت المجلة، "يضر الغزو أيضا بسمعة الصين الدولية. يدرك شي أن العديد من الأوروبيين والأميركيين مستعدون لوصف الصين بأنها متواطئة مع روسيا. عشية الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين الشهر الماضي، التقى بوتين وشي وقدما عرضًا كبيرًا لـ "صداقتهما" الناشئة، والتي زعم بيانهما المشترك أنه "لا حدود لها". بعد أسبوعين، غزت روسيا أوكرانيا. إذا كان شي يعرف ما يدور في ذهن بوتين، فماذا يكشف ذلك عن نوع الشريك المستقبلي المحتمل لأوروبا والولايات المتحدة؟ أو ما قد يفعله في آسيا؟ أخيرًا، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا أيضًا إلى تحول الجغرافيا السياسية لصالح الصين. في السنوات الأخيرة، استفاد العملاق الناشئ بشكل كبير من الخلافات بين الأوروبيين والأميركيين حول نوع العالم الذي يريدون بناءه وأفضل السبل لحمايته. بعد ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة، شكك الكثير في الغرب، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق، في هدف الناتو وقيمته. وقد قلل ذلك من خطر قيام القادة الغربيين بتوسيع مهمة حلف شمال الأطلسي في آسيا أو العمل مع خصوم الصين الآسيويين لبناء نموذج نهائي للناتو يحبط طموحاتها الإقليمية. لكن الحرب في أوكرانيا أوجدت على الفور وحدة بين أوروبا وأميركا، وداخل الاتحاد الأوروبي، لم يكن ذلك موجودًا منذ الثمانينيات. لقد أعطت الناتو هدفًا أوضح وشعورًا جديدًا بالإلحاح، وأثارت أسئلة في واشنطن والعواصم الأوروبية حول الكيفية التي قد تحاول بها الصين زعزعة استقرار آسيا،كما فعلت صديقتها روسيا على الحافة الشرقية لأوروبا. بكل هذه الطرق، ستكون النهاية السريعة للحرب الروسية مفيدة جدًا للصين".ورأت المجلة أن "دوافع الصين مختلطة. بينما عمل بوتين بلا كلل في السنوات الأخيرة لزعزعة استقرار الدول المجاورة لروسيا الأقل تعاونًا وإعادة رسم حدود ما بعد الحرب الباردة، فإن الوضع الدولي الراهن قد عمل كثيرًا لصالح الصين. وسواء أحب شي ذلك أم لا، فإن مستقبل بلاده يعتمد على العلاقات اللائقة مع الغرب. على عكس روسيا، استفادت الصين بقوة من الاستقرار العالمي النسبي والعلاقات التجارية الإيجابية مع أوروبا وأميركا. يعرف شي أيضًا أن روسيا شريك تجاري أقل قيمة بكثير. في عام 2021، تجاوز حجم تجارة الصين مع روسيا 147 مليار دولار. قارن ذلك بـ 756 مليار دولار مع الولايات المتحدة و828 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي. عملت الشركات الأميركية والأوروبية أيضًا كمصدر لاستثمارات لا تقدر بثمن ووفرت الوصول إلى التقنيات الجديدة ذات الأهمية الحيوية التي ستحتاجها الصين لتوسيع صعودها الاقتصادي واستقرارها السياسي".وبحسب المجلة، "لكن الزعيم الأعلى للصين لديه أيضًا سبب وجيه لبناء صداقة مع بوتين. أدى التحول الحاد في موقف واشنطن تجاه الصين إلى إقناع الكثيرين في بكين بأن أميركا مصممة على إعاقة نمو الصين. إن خطط الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لـ"التوجه نحو آسيا"، أي تحول في استراتيجية الأمن الأميركية من التركيز التقليدي للولايات المتحدة على أوروبا والشرق الأوسط إلى مشاركة أعمق في آسيا، لفتت انتباه شي بالتأكيد. ثم أطلق دونالد ترامب حربًا تجارية وتكنولوجية على الصين، وعلى الرغم من أن جو بايدن تحدث بلطف أكثر من ترامب بشأن بكين، إلا أنه لم يغير مسار سياسة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الصين لديها العديد من العملاء والشركاء التجاريين، إلا أنها يمكنها أن تستخدم صديقًا قويًا له نفس التفكير. لسنوات، كان الحليف الحقيقي الوحيد هو كوريا الشمالية. لكن روسيا صديق ذات قيمة أكثر بكثير. بينما يتعامل الأميركيون مع نهاية الحرب الباردة على أنها تاريخ مستقر، يمكن أن يتحدث شي وبوتين حول انهيار الاتحاد السوفيتي وصراع ميدان تيانانمين الصيني مع الحرب الأهلية بعبارات مريرة مماثلة. والأهم من ذلك، أن شي وبوتين يشتركان في طموح كبير مشترك: إنهاء الهيمنة الأميركية في منطقتهما. المصالح التجارية مهمة، لكن النظرة المشتركة للعالم مهمة أيضًا".وأضافت المجلة، "كانت الدوافع المختلطة للصين واضحة في اختيارات بكين خلال الأسبوعين الماضيين. قال مسؤولون روس في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الصين رفضت إمداد شركات الطيران الروسية بقطع رئيسية لن توفرها بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية. لكن التغطية الإعلامية التي تهيمن عليها الدولة في الصين كانت موالية لروسيا علنًا، ودعمت وزارة الخارجية الصينية علنًا المزاعم الروسية الأخيرة بأن الولايات المتحدة تدعم برنامج أسلحة بيولوجية غير قانوني داخل أوكرانيا".وختمت المجلة، "يدرك الزعيم الصيني أن سلطته في فرض تراجع روسي محدودة. مهما كانت تفضيلات بكين، سيواصل بوتين هذه الحرب إلى أن تحقق روسيا شيئًا يمكن أن يزعم بصدقية أنه نصر دائم. تُركت الصين للتعامل مع هذا الأمر بأقل ضرر ممكن، وكأي دولة آخرى تأمل أن ينتهي قريبًا".