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تقرير سرّي يكشف... فرنسا سلّمت معدات عسكرية لروسيا!

Lebanon 24
15-03-2022 | 07:00
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أكد تقرير سري، أمس الاثنين، أن فرنسا قامت بتسليم معدات عسكرية لروسيا حتى بعد العقوبات الأوروبية في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأفاد التقرير، الذي نشره موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، أن فرنسا سلمت تلك المعدات العسكرية لروسيا في الفترة بين العامين 2015 و2020.

وتنفي الحكومة الفرنسية أنها انتهكت العقوبات أو أنها قامت بأي خرق لها.

وأكد موقع "ديسكلوز" الإلكتروني الاثنين أنه "وفقا لوثائق مصنفة باعتبارها "أسرار دفاع" حصل عليها ، ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ العام 2015".

وأوضح "المبلغ الإجمالي لهذه العقود بلغ 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة"، وفقا لفرانس برس.

ورد الناطق باسم وزارة الجيوش الفرنسية، إيرفيه غرانجان، على تويتر "فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
المصدر: سكاي نيوز
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