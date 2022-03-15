عربي-دولي

أميركيون لبايدن: أنت مخطئ... بوتين ليس السبب

Lebanon 24
15-03-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-931068-637829451784882192.jpg
Doc-P-931068-637829451784882192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار تصريح الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول أسباب التضخم القياسي في الولايات المتحدة انتقادات شديدة من جانب قراء صحيفة "The Hill" الأميركية.

وقال بايدن: "لنتحدث بصراحة عن ارتفاع الأسعار. إنها عالية لسببين. أحدها كان فيروس كورونا والسبب الثاني الآن هو فلاديمير بوتين وأسعار الغاز. أنا لا أمزح".

لكن هذا التفسير للرئيس الأميركي لم يرض الجميع.

وكتب أحد القراء ويدعى "Robert Red": "لا يا سيدي، السبب الثاني هو أنك أصررت على دخول أوكرانيا الوشيك إلى الناتو والاتحاد الأوروبي".

وتتساءل أخرى وتدعى "Mona Kearney": "أشرح كيف يمكن لبوتين أن يسبب التضخم المالي في الولايات المتحدة ، إذا كان التضخم في الولايات المتحدة حتى قبل الأحداث في أوكرانيا؟"

وأكد ثالث واسمه "Sean Crosby": "إنه السبب الخاطئ وأنت تعرف ذلك".

وأوضحت متابعة وتدعى "Nita": "أنت مخطئ. ارتفعت الأسعار لأن الشركات تتلاعب بالسوق. ربح الرؤساء التنفيذيين على حسابنا. يقتل الجشع سوقا صحية".

وكتبت أخرى تحت اسم "Helen van Zyl": "تخيلوا أن هناك فيروسا يرفع الأسعار... ثم يجب أن يتبنى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز هذه التقنية أيضا".

من جانبه استخلص قارئ أطلق على نفسه اسم "Peter Ernest": "إننا نفهم أسباب ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية. من الأفضل أن تقدم حلا للمشكلة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-03-15
07:00 | 2022-03-15
06:30 | 2022-03-15
06:00 | 2022-03-15
05:30 | 2022-03-15
05:00 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website