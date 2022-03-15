كيف علّق الكرملين على مواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وفدي المفاوضات الروسي والأوكراني يقومان بعملهم وهو عمل صعب، مضيفا أن حقيقة مواصلة المفاوضات إيجابية.