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عربي-دولي
مفاجأة بشأن صواريخ "إسكندر" الروسيّة... بهذه الطريقة تتجنب الرادارات الدفاعية الاوكرانيّة!
Lebanon 24
15-03-2022
|
08:00
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قالت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي المخابرات الأميركية اكتشفوا أن وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا يحمل "مفاجأة".
تمثلت هذه "المفاجأة" حسبما تصفها الصحيفة، في أن الصواريخ بإمكانها خداع رادارات الدفاع الجوي والصواريخ الحرارية، عبر ذخيرة إلكترونية غامضة يبلغ طولها أقل من نصف متر.
ووصف مسؤول استخباراتي أميركي تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته، الذخيرة قائلا إنها تنطلق على شكل سهم لونه أبيض وذيله برتقالي.
وقال المسؤول إن صواريخ إسكندر-إم الباليستية قصيرة المدى التي تستخدمها روسيا تطلق هذه الذخيرة بمجرد محاولة استهداف الصاروخ من أنظمة الدفاع الجوي.
وتطلق هذه الذخيرة إشارات لاسلكية للتشويش، كما يمكنها محاكاة ساخرة لرادارات العدو التي تحاول تحديد موقع إسكندر-إم، وتحتوي على مصدر حرارة لجذب الصواريخ القادمة.
وربما يفسر هذا الكشف الصعوبة التي تواجهها أسلحة الدفاع الجوي الأوكرانية في اعتراض صواريخ إسكندر الروسية، حسبما تقول نيويورك تايمز.
وفقا لوثائق الحكومة الأميركية، يمكن لإسكندر، المدعوم بمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، الوصول إلى أهداف على بعد أكثر من 300 كم. يمكن لكل قاذفة متنقلة إطلاق صاروخين من طراز إسكندر قبل إعادة تحميلها.
المصدر:
الحرة
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