عربي-دولي

السفير الروسي في فرنسا: لم نطرح مسألة تغيير النظام في أوكرانيا

Lebanon 24
15-03-2022 | 10:00
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صرح السفير الروسي في فرنسا، ألكسي ميشكوف بأن مسألة تغيير السلطة في كييف لم تطرح في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

وقال ميشكوف في مؤتمر صحفي في باريس: "لا تطرح روسيا مهمة تغيير النظام في أوكرانيا. يجب أن يقر الشعب مستقبله".
المصدر: روسيا اليوم
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