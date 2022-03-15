السفير الروسي في فرنسا: لم نطرح مسألة تغيير النظام في أوكرانيا

صرح السفير الروسي في فرنسا، ألكسي ميشكوف بأن مسألة تغيير السلطة في كييف لم تطرح في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.



وقال ميشكوف في مؤتمر صحفي في باريس: "لا تطرح روسيا مهمة تغيير النظام في أوكرانيا. يجب أن يقر الشعب مستقبله".