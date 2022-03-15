10
o
بيروت
9
o
طرابلس
4
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السفير الروسي في فرنسا: لم نطرح مسألة تغيير النظام في أوكرانيا
Lebanon 24
15-03-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح السفير الروسي في فرنسا، ألكسي ميشكوف بأن مسألة تغيير السلطة في كييف لم تطرح في المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.
وقال ميشكوف في مؤتمر صحفي في باريس: "لا تطرح روسيا مهمة تغيير النظام في أوكرانيا. يجب أن يقر الشعب مستقبله".
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
بين العقوبات على روسيا والحرب في أوكرانيا... كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي؟
Lebanon 24
بين العقوبات على روسيا والحرب في أوكرانيا... كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي؟
15/03/2022 17:55:51
15/03/2022 17:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بيلاروسيا: تم اعتراض صاروخ أطلق من أوكرانيا باتجاه بيلاروسيا قبل يومين
Lebanon 24
رئيس بيلاروسيا: تم اعتراض صاروخ أطلق من أوكرانيا باتجاه بيلاروسيا قبل يومين
15/03/2022 17:55:51
15/03/2022 17:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الروسي في فرنسا: دخول أوكرانيا في الناتو يعني حرب الحلف مع روسيا
Lebanon 24
السفير الروسي في فرنسا: دخول أوكرانيا في الناتو يعني حرب الحلف مع روسيا
15/03/2022 17:55:51
15/03/2022 17:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: سنواصل الضغط على روسيا حتى وقف حربها في أوكرانيا
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: سنواصل الضغط على روسيا حتى وقف حربها في أوكرانيا
15/03/2022 17:55:51
15/03/2022 17:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا
أوكرانيا
تابع
الأكثر قراءة
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
12:07 | 2022-03-14
14/03/2022 12:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة حتى هذا الموعد.. إليكم آخر نشرة للطقس في لبنان
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة حتى هذا الموعد.. إليكم آخر نشرة للطقس في لبنان
15:39 | 2022-03-14
14/03/2022 03:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
04:17 | 2022-03-15
15/03/2022 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ على الهواء بسبب كلام عن "حزب الله".. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
إشكالٌ على الهواء بسبب كلام عن "حزب الله".. شاهدوا ماذا حصل
17:38 | 2022-03-14
14/03/2022 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء في لبنان لم ينتهِ بعد.. سيناريو الثلوج والموجات القطبية سيتكرر وهكذا سيكون صيف 2022
Lebanon 24
الشتاء في لبنان لم ينتهِ بعد.. سيناريو الثلوج والموجات القطبية سيتكرر وهكذا سيكون صيف 2022
03:30 | 2022-03-15
15/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2022-03-15
صواريخ إيران استهدفت منشأة تدريب إسرائيلية في أربيل؟
11:22 | 2022-03-15
بلينكن يعلن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وبيلاروسيا
10:48 | 2022-03-15
روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الاميركي... من شملت أيضاً؟
10:30 | 2022-03-15
3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا
09:30 | 2022-03-15
زيلينسكي يوقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا
09:00 | 2022-03-15
لم يتوقعوا أن الأوكرانيين كانوا في انتظارهم.. القوات الروسية تواجه حربا غير تقليدية!
فيديو
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
04:17 | 2022-03-15
15/03/2022 17:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُعاني من إدمان زوجها! (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تُعاني من إدمان زوجها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-15
15/03/2022 17:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
15/03/2022 17:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact