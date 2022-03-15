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صواريخ إيران استهدفت منشأة تدريب إسرائيلية في أربيل؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 11:30
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أفادت الصحفية في "نيويورك تايمز" فارناز فصيحي، نقلا عن مسؤول أميركي مطلع بأن المبنى الذي أصابته الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني في أربيل كان بمثابة منشأة تدريب إسرائيلية.

وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت فارناز فصيحي: "قال مسؤول أميركي كبير اطلع على هجوم أربيل لزميلي إريك شميت، إن المبنى الذي أصابته الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني كان بمثابة منشأة تدريب إسرائيلية، وقال المسؤول إن القنصلية الأمريكية لم يتم استهدافها، لكن الحرس الثوري الإيراني لا يمانع في أن تكون قريبة من ذلك".

في حين أضافت في تغريدة أخرى: "دحض مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن التعليق السابق لمسؤول أمريكي، قائلا إن الإدارة تعتقد أن المبنى الذي تعرض للقصف كان سكنا مدنيا فقط ولا يستخدم كموقع تدريب إسرائيلي".
المصدر: روسيا اليوم
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