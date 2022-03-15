8
o
بيروت
8
o
طرابلس
4
o
صور
8
o
جبيل
8
o
صيدا
8
o
جونية
3
o
النبطية
-1
o
زحلة
-3
o
بعلبك
8
o
بشري
7
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بينها دخول "الناتو" بالصراع... 3 سيناريوهات أميركيّة لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية
Lebanon 24
15-03-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية" أنّ الولايات المتحدة الأميركية تنبأت بدقة ببدء الحرب في أوكرانيا، ودقت ناقوس الخطر من أن الحرب الروسية كانت وشيكة على الرغم من نفي موسكو المستمر وتشكيك أوروبا.
وبحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" هناك ثلاثة جهود دبلوماسية منفصلة للقنوات الخلفية جارية لبدء المفاوضات من قبل قادة فرنسا، وإسرائيل وتركيا، والمستشار الجديد لألمانيا. لكن حتى الآن، اصطدمت جميعها بالحائط لرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخول في أي مفاوضات جادة.
نماذج لنهاية الصراع
وفي البنتاغون، هناك نماذج لنهاية الصراع وهي حرب طويلة الأمد تجلب المزيد من الموت والدمار غير الضروريين للديمقراطية الأوروبية الناشئة بينما النموذج الآخر وهو أن يستقر بوتين لما يعتقد البعض أنه كان هدفه الأصلي: "وهو الاستيلاء على رقعة واسعة من الجنوب والشرق التي تربط روسيا بشبه جزيرة القرم براً و التي ضمها عام 2014". وهناك نهاية أكثر رعبًا حيث تنغمس دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، عن طريق الصدفة أو العمد.
وأصبح الاحتمال الأخير أكثر وضوحا يوم الأحد، عندما سقطت الصواريخ الروسية في المناطق الغربية لأوكرانيا، وهي منطقة لم تتضرر حتى الآن من الصراع المستمر منذ 18 يومًا على بعد نحو عشرة أميال من الحدود البولندية.
وأعلنت روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن استمرار الجهود لنقل الأسلحة عبر تلك المنطقة إلى القوات الأوكرانية من شأنه أن يجعل القوافل "أهدافًا مشروعة" ، في تحذير من أن مجرد حشد الأسلحة على أراضي الناتو لا يعني أنها محصنة ضد الهجوم.
وفي المقابلات التي أجريت مع كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين في الأيام الأخيرة، كان هناك إجماع على نقطة واحدة "تمامًا كما كشف الأسبوعان الماضيان أن الجيش الروسي قد تعثر في خطة الغزو وقد يكشف الأسبوعان أو الثلاثة التي ستأتي ما إذا كان بإمكان أوكرانيا البقاء على قيد الحياة كدولة والتفاوض على إنهاء الحرب".
توسيع الصراع إلى ما بعد أوكرانيا
والآن، ما يزعج المسؤولين هو أن بوتين قد يوسع المعركة إلى ما بعد أوكرانيا. وفي السر، يعرب المسؤولون عن قلقهم من أن بوتين قد يسعى للاستيلاء على مولدوفا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة أخرى لم تنضم أبدًا إلى الناتو وتعتبر معرضة للخطر بشكل خاص. كما أن هناك مخاوف متجددة بشأن جورجيا، التي خاضت حربًا مع روسيا في عام 2008. وهناك احتمال آخر أن بوتين الغاضب من بطء هجومه في أوكرانيا، قد يصل إلى استخدام أسلحة أخرى وهي الكيميائية والبيولوجية والنووية والسيبرانية.
وذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن هذا السيناريو يوم الأحد حيث ظهر على قناة "سي بي إس" الأميركية وقال: "جزء من سبب لجوء بوتين إلى تكتيكات متطرفة مثل استخدام الأسلحة الكيماوية هو أنه محبط لأن قواته لا تتقدم".
ويعكف البيت الأبيض والقيادة العسكرية الأميركية العليا على صياغة كيفية الرد على سلسلة من التصعيد، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية الكبرى على المؤسسات المالية الأميركية واستخدام بوتين لأسلحة كيماوية أو حتى السلاح النووي.
سقوط كييف
وأخبر الجنرال سكوت دي بيرير، مدير وكالة استخبارات الدفاع، المشرعين الأسبوع الماضي أن هناك حدًا للمدة التي يمكن أن تصمد فيها كييف مع اقتراب القوات الروسية من الشرق والشمال والجنوب، وقال الجنرال بيرير: "مع انقطاع الإمدادات، سيصبح الأمر يائسًا إلى حد ما وقد تسقط في غضون 10 أيام إلى أسبوعين".
وقال مسؤول أميركي رفيع إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين حتى تطوق القوات الروسية كييف ثم على الأقل شهرًا آخر للاستيلاء عليها، وسيتطلب ذلك مزيجًا من القصف المتواصل وما يمكن أن يكون أسابيع أو شهورًا من القتال في الشوارع "من باب إلى باب".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
الشتاء في لبنان لم ينتهِ بعد.. سيناريو الثلوج والموجات القطبية سيتكرر وهكذا سيكون صيف 2022
Lebanon 24
الشتاء في لبنان لم ينتهِ بعد.. سيناريو الثلوج والموجات القطبية سيتكرر وهكذا سيكون صيف 2022
03:30 | 2022-03-15
15/03/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
04:17 | 2022-03-15
15/03/2022 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها منذ يومين... مصير مأساوي لسيدة غادرت منزلها واختفت
Lebanon 24
بعد فقدانها منذ يومين... مصير مأساوي لسيدة غادرت منزلها واختفت
00:31 | 2022-03-15
15/03/2022 12:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تُعاني من إدمان زوجها! (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تُعاني من إدمان زوجها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-15
15/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات غريبة ترعب أهالي منطقة البداوي والجوار... ما مصدرها؟
Lebanon 24
أصوات غريبة ترعب أهالي منطقة البداوي والجوار... ما مصدرها؟
01:31 | 2022-03-15
15/03/2022 01:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:14 | 2022-03-15
من ليس معنا فهو ضدّنا
18:00 | 2022-03-15
3 رؤساء حكومات زاروا كييف... وموسكو تُعاقب بايدن
17:59 | 2022-03-15
الرئيس البيلاروسي: مهمتنا منع "طعن القوات الروسية من الخلف"
17:30 | 2022-03-15
القبض على مشتبه به في إطلاق النار على مشردين في الولايات المتحدة
17:00 | 2022-03-15
أزمة النفط وحرب أوكرانيا.. توقعات التضخم "المستمر" في 2022
17:00 | 2022-03-15
إعدام 3 محكومين لهذا السبب في مصر
فيديو
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
15:00 | 2022-03-15
16/03/2022 02:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
12:00 | 2022-03-15
16/03/2022 02:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
Lebanon 24
الجيش الروسي يعتقل زيلينسكي.. فيديو يكتسح الإنترنت!
04:17 | 2022-03-15
16/03/2022 02:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact