عربي-دولي

كييف تفرض حظر تجول لمدة 35 ساعة

Lebanon 24
15-03-2022 | 12:00
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فرضت سلطات مدينة كييف حظرا على التجول يبدأ مساء الثلاثاء، وذلك في أعقاب قصف روسي طال عددا من المباني السكنية في العاصمة الأوكرانية.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن حظر التجول في المدينة سيفرض اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي وحتى السابعة صباح الخميس، بعد أن قصفت القوات الروسية المتمركزة خارج المدينة عدة مجمعات سكنية.

وأضاف كليتشكو أن "شخصين قتلا في أحدث إراقة للدماء"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "يمنع التنقل في أنحاء المدينة دون إذن خاص، باستثناء الذهاب إلى الملاجئ. العاصمة هي قلب أوكرانيا، وسندافع عنها. لن نتنازل عن كييف، التي تعتبر حاليا رمزا وقاعدة عمليات لحرية أوروبا وأمنها".
المصدر: سكاي نيوز
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