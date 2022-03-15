بوتين يتحدث هاتفيا مع عاهل البحرين... هذا ما بحثاه

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا عبر الهاتف، أبلغ بوتين فيه الملك بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وقال الكرملين في بيان له إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، "تحدث بوتين عن أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وعن الإجراءات المتخذة لحماية السكان المدنيين، وكذلك عن العمل الذي يقوم به الجانب الروسي في المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين".وأضاف البيان أن المكالمة تناولت أيضا أهم القضايا الخاصة بالتعاون الروسي البحريني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، كما تم إيلاء اهتمام للتعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا بما في ذلك على ضوء الاستخدام الناجح للقاحات الروسية في المملكة.