عبداللهيان: وزير خارجية أوكرانيا طلب مني نقل رسالة للافروف

كشف وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا طلب منه في اتصال هاتفي نقل رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بالأزمة في أوكرانيا.جاء ذلك في تصريح أدلى به عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع لافروف في موسكو اليوم الثلاثاء.وقال: "المفاوضات التي جرت بين زميلي السيد لافروف ووزير خارجية أوكرانيا، بدأت في أنطاليا وتواصلت عبر تقنية الفيديو. نحن نؤيد ذلك".وتابع: "مساء أمس أجريت محادثة مستفيضة مع وزير خارجية أوكرانيا. وطلب مني أن أنقل للسيد لافروف رسالة مفادها أن أوكرانيا تؤيد التركيز على تسوية سياسية" للأزمة الحالية.