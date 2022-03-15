عربي-دولي

عقوبات بريطانيّة على أكثر من 370 مسؤولا روسيا... من شملت؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 14:00
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أعلنت سلطات بريطانيا، اليوم عن حزمة جديدة من العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت "شخصيات رسمية روسية هامة".

وضمت قائمة العقوبات الجديدة، أكثر من 370 مسؤولا حكوميا وإقليميا ورجال أعمال وعائلاتهم وكذلك البرلمانيين.

ووفقا لقائمة العقوبات المحدثة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، يحظر على جميع هؤلاء الأفراد دخول أراضي المملكة، وسيتم تجميد أصولهم في بريطانيا، إذا تم العثور عليها.

وضمت القائمة الجديدة، رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف ونائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، ونائب رئيس وزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو  ووزير الزراعة دميتري باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وزير النقل فيتالي سافيليف وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين ومحافظ بطرسبورغ الكسندر بيغلوف، وقائد البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف، وقائد القوات الجوية سيرغي سوروفيكين ونائبه سيرغي درونوف. وتم فرض العقوبات البريطانية كذلك على المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وابنته إليزافيتا وابنه نيكولاي وزوجته تاتيانا نافكا.

وتشمل العقوبات البريطانية كذلك المقدم التلفزيوني فلاديمير سولوفيوف، ورئيسة تحرير شبكة RT، ومارغريتا سيمونيان.

من جانبها، قالت زاخاروفا معلقة على العقوبات: "مرافقة هذه المجموعة تناسبني".
المصدر: روسيا اليوم
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