عربي-دولي

مجلس النواب العراقي: الأسبوع المقبل سنحدد موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
15-03-2022 | 14:30
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أعلن حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أن المجلس سيحدد الأسبوع المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الزاملي في تصريح للصحفيين خلال زيارته إلى أربيل: "في الأسبوع المقبل سندعو إلى عقد جلسة عامة تتضمن اختيار اللجان النيابية الدائمة، وانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف: "فتحنا باب الترشيح مسبقا، ونأمل أن يتم انتخاب الرئيس الجديد للعراق في الجلسة التي سيتم تحديدها".
المصدر: روسيا اليوم
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