روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الاميركي... من شملت أيضاً؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.
وأوضحت الوزارة في بيان أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضدّ قادة أميركيين وأشخاص متصلين بهم جاء "ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارا من اليوم 15 آذار، وبناء على مبدأ التعامل بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين كبار آخرين.
وفي ما يلي القائمة التي طالتها العقوبات الروسية:
- جوزيف بايدن (رئيس الولايات المتحدة)
- أنتوني بلينكن (وزير خارجية الولايات المتحدة)
- لويد أوستن (وزير الدفاع الأميركي)
- مارك ميلي (رئيس هيئة الأركان المشتركة)
- جاكوب سوليفان (مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي)
- ويليام بيرنز (مدير وكالة المخابرات المركزية)
- جينيفر بساكي (السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض)
- داليب ساين (نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي)
- سامانثا باور (مدير وكالة التنمية الدولية)
- هانتر بايدن (نجل رئيس الولايات المتحدة)
- هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة)
- ريتا جو لويس (رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد)