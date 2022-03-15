عربي-دولي

ماكرون: لن نحارب روسيا

Lebanon 24
15-03-2022 | 15:30
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جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض دخول الاتحاد الأوروبي الحرب ضد روسيا أو فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، وهو الطلب الذي طالما كرره رئيس أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي في القمة الأوروبية التي عقدت اليوم: "اخترنا عدم الدخول في حرب مع روسيا، ولن نقيم منطقة حظر جوي في أوكرانيا".

واقترح الرئيس الفرنسي تقديم "حماية قنصلية" للصحافية الروسية التي احتجت على الحرب في أوكرانيا.

وأكد ماكرون على ضرورة عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإيقافه عن تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
المصدر: العربية
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