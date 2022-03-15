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ما حقيقة استخدام ترامب أموال الحملة الانتخابية لشراء طائرة جديدة؟

Lebanon 24
15-03-2022 | 16:00
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه لا يستخدم أموال الحملة الانتخابية لشراء طائرة جديدة، وذلك بعد أن دعا أنصاره إلى تمويل شراء طائرة جديدة له بعد هبوط طائرته اضطراريا.

وأضاف ترامب: "القصة كانت غير صحيحة.. لدي بالفعل طائرة، نفس الطائرة التي استخدمتها في حملة 2016"، مبينا أن طائرته تخضع للصيانة في لويزيانا و"ستعود للطيران خلال 90 يوما".
المصدر: روسيا اليوم
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