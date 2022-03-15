عربي-دولي

بلينكن يعلن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وبيلاروسيا

Lebanon 24
15-03-2022 | 11:22
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أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وبيلاروسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": فرضت وزارة الخارجية قيود على تأشيرات الدخول (visa) وعقوبات على المسؤولين الروس والبيلاروسيين والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف: "نحن ندين الحرب الروسية غير المبررة وسنواصل تعزيز المساءلة".

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وزوجته.
المصدر: روسيا اليوم
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