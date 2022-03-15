بلينكن يعلن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وبيلاروسيا

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وبيلاروسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": فرضت وزارة الخارجية قيود على تأشيرات الدخول (visa) وعقوبات على المسؤولين الروس والبيلاروسيين والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".وأضاف: "نحن ندين الحرب الروسية غير المبررة وسنواصل تعزيز المساءلة".هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وزوجته.