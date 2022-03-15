عربي-دولي

زيلينسكي: أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم لـ"الناتو"

Lebanon 24
15-03-2022 | 16:30
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها في اجتماع لقادة دول "قوات المشاة الموحدة" إنّه "من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. نحن نتفهم ذلك نحن أشخاص محترمون. لقد سمعنا لسنوات عن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول إلى هناك. هذا صحيح، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك".
المصدر: سبوتنيك
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