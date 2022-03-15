عربي-دولي

القبض على مشتبه به في إطلاق النار على مشردين في الولايات المتحدة

Lebanon 24
15-03-2022 | 17:30
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تمكنت الشرطة في واشنطن من إلقاء القبض على رجل يشتبه في قيامه بقتل وإطلاق النار على مشردين في العاصمة الأميركية ونيويورك.

وقالت شرطة واشنطن عبر تغريدة في "تويتر" إنه "يجري استجواب المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع خلال الأيام العشرة الماضية وأسفر عن مقتل رجلين وإصابة ثلاثة آخرين، من قبل سلطات إنفاذ القانون".
المصدر: روسيا اليوم
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