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عربي-دولي
باكستان ترفض بيان الهند بشأن إطلاق الصاروخ
Lebanon 24
15-03-2022
|
12:18
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أعلنت باكستان، يوم الاثنين، رفضها لمضمون بيان وزارة الدفاع الهندية بشأن إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ باتجاه الأراضي الباكستانية الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي إن باكستان ترفض بيان وزير الدفاع الهندي بشأن إطلاق صاروخ بطريق الخطأ.
وأضاف قرشي أن البيان الهندي "غير مكتملأاله"، وقال إنه وجه رسالة مكتوبة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الواقعة وطلب من المجتمع الدولي بحثها.
وكانت في وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت في وقت سابق الاثنين، أنها تجري مراجعة خاصة بأنظمة الأسلحة، وذلك في أعقاب الإطلاق الخاطئ للصاروخ.
وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ للبرلمان “نعطي أولوية قصوى لسلامة وأمن أنظمة أسلحتنا. إذا اكتشفنا أي خلل فسيتم تصحيحه على الفور".
وأضاف: "الهند أطلقت بطريق الخطأ صاروخا سقط في باكستان حوالي الساعة السابعة مساء الأربعاء الماضي خلال أعمال الصيانة والفحص الروتينية. بينما نأسف لهذا الحادث فإننا نشعر بالارتياح لأنه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى"، وفقما نقلت "رويترز".
وأبلغ سينغ البرلمان أنه تم إصدار أمرا بإجراء تحقيق رسمي لتحديد سبب انطلاق الصاروخ، لافتا إلى أن أي أوجه قصور سيتم إصلاحها على الفور.
وتصاعد الغضب في باكستان من الحادث، حيث طالب مسؤولون بإجراء تحقيق مشترك.
وفي وقت سابق، قال الميجور جنرال بابار افتخار، إن القوات الجوية الباكستانية تتبعت الصاروخ منذ إطلاقه وطوال رحلته التي استغرقت 3 دقائق في المجال الجوي الباكستاني.
واحتج افتخار على "الانتهاك الصارخ"، وطالب الهند بتفسير، مضيفا أنه "عرض المدنيين للخطر".
وقالت الهند الأسبوع الماضي: "في حين أن الحادث مؤسف للغاية، فإنه من دواعي الارتياح عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحادث".
جدير بالذكر أن باكستان والهند عاشتا تاريخا من العلاقات المتوترة منذ حصولهما على الاستقلال عن الحكم البريطاني في عام 1947.
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