قيمته "خيالية".. إسبانيا تصادر يختًا فاخرًا للأوليغارش الروس

تمكنت السلطات الإسبانية مؤقتا من مصادرة يخت لأحد الأوليغارش الروس، الأقلية الحاكمة الثرية، بمدينة برشلونة، تعود ملكيته لزعيم تكتل "روزتيك" للصناعات التابع للحكومة الروسية، وفقا لما ذكره مصدران لوكالة رويترز.وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الاثنين، في مقابلة عبر قناة "لا سيكستا": "اليوم صادرنا، قد يكون المصطلح المستخدم علقنا حركة، يخت يملكه واحد من أبرز الأوليغارش"، مقدرا قيمة اليخت بحوالي 140 مليون دولار.وأكد سانشيز أنه "سيكون هناك المزيد"، دون توفير المزيد من التفاصيل.وأشار موقع تتبع الملاحة البحرية "Marine Traffic" إلى أن يخوتا تابعة لاثنين من الأوليغارش، لم تطبق بحقهما عقوبات بعد، رست في برشلونة.وتعود ملكية اليخت المصادر مؤخرا، "فاليري"، الذي يبلغ طوله 85 مترا، لسيرغي شيميزوف، وهو ضابط سابق في الاستخبارات الروسية "KGB" يترأس تكتل "روزتيك" الحكومي"، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدرين.وكان اليخت يبحر تحت راية سانت فينسنت والغرينادين، ومسجل باسم ابنة زوجة شيميزوف، أناستازيا إغناتوفا، باستخدام شركة تتخذ جزر فيرجن البريطانية مقرا لها، حسبما نقلته "ذا غارديان" عن مقال تابع لتسريبات "باندورا" عام 2021.وذكر موقع "Marine Traffic" أن اليخت كان راسيا في برشلونة منذ التاسع من فبراير الماضي، حيث خضع لعمليات ترميم في ورشة "MB92".وقال مصدر حكومي لـ "ذا غارديان" أن اليخت سيظل تحت حيازة السلطات الإسبانية حتى تتأكد من ملكيته، وفيما لو كان يخضع للعقوبات التي فرضتها دول الغرب على روسيا وأفراد من نخبتها الحاكمة في ظل الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الماضي.وكان شيميزوف وجه رسالة لموظفيه، هذا الأسبوع، حصلت رويترز على نسخة منها، وصف فيها الاجتياح الروسي بأنه "عملية عسكرية خاصة" لحماية الأمن، وأن روسيا ستخرج "منتصرة" رغم العقوبات المفروضة عليها.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شيميزوف في عام 2014، بالإضافة إلى عقوبات بريطانية عام 2020، عقب ضم روسيا لإقليم القرم، كما ظهر اسمه في قائمة العقوبات الأميركية والأسترالية، الصادرة هذا الشهر، والتي تضمنت أيضا ابنة زوجته وابنه وزوجته.ولم يذكر اسمه في قائمة العقوبات البريطانية التي صدرت مؤخرا، إلا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي أعلن عنها عام 2014، تضمه.ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا خلال الأيام المقبلة.وقبل أيام، أعلنت السلطات الإيطالية أنها جمدت يختاً بقيمة 575 مليون دولار تعود ملكيته للثري الروسي أندريه ميلينشينكو.ويعتبر يخت "سي إيه"، الذي يرسو في ميناء ترييستي في شمال شرق إيطاليا، أكبر يخت خاص يبحر بشراع وبمحرك في العالم.