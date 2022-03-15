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عربي-دولي
إعدام 3 محكومين لهذا السبب في مصر
Lebanon 24
15-03-2022
|
17:00
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قضت محكمة مصرية بإعدام 3 مدانين والسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن بمدينة السلام.
وكشف قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بالاشتراك مع المتهم الرابع عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، قتلوا المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأعد الأول والثاني لهذا الغرض سلاحين أبيضين قطعة حديدية حادة ومطواة، ثم سعي إليه المتهمين الأول والثاني، متهيئين فرصة تواجده في مسكنه بمفرده، وذلك بأن تربصا له بإحدي الشقق المجاورة لمحل إقامته حال تواجد المتهم الثالث علي مسرح الجريمة، والذي أبلغهما بتواجد المجني عليه بمحل سكنه، وما أن ظفرا به حتي انهالا ضربا علي رأسه وعنقه بتلك الأسلحة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
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