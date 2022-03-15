3 رؤساء حكومات زاروا كييف... وموسكو تُعاقب بايدن

وأضاف: "في مثل هذه الأوقات الحرجة، من واجبنا أن نكون حيث يصنع التاريخ. لأنّ الأمر لا يتعلق بنا، بل يتعلق بمستقبل أطفالنا الذين يستحقون العيش في عالم خال من الاستبداد".بدوره، قال فيالا إن "الغرض من الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بأسره لسيادة أوكرانيا واستقلالها، وأيضا تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين".وفيما من المقرر أن يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم بزيارة لموسكو، حيث يجري مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ذكرت مصادر أميركية وأجنبية مطلعة، أنها تتوقع أن يسافر الرئيس جو بايدن إلى بروكسل هذا الأسبوع للاجتماع مع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمناقشة الحرب الروسية.وقال أحد المصادر إن بايدن قد يسافر أيضا إلى بولندا العضو في الحلف لطمأنتها، حيث تتزايد المخاوف بعد هجوم روسي على قاعدة أوكرانية كبيرة على بعد أميال قليلة من الحدود أسفر عن مقتل 35 شخصا.وفي خطوة هي الأولى من نوعها، فرضت وزارة الخارجية الروسية عقوبات على الرئيس الأميركي ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، إضافة إلى مدير CIA ويليام بيرنز وآخرين.وأتت هذه الخطوة عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة شملت رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وقاضيا روسيّا، كما استهدفت العقوبات 15 فردا وكيانا واحدا.ميدانياً، وبعدما دخل الغزو الروسي يومه الـ 20 أمس، أفادت السلطات بمدينة ماريوبول، التي باتت رمزا للمقاومة الأوكرانية وتواجه قصفا جويا مكثفا منذ أيام، بأن 2357 مدنياً لقوا حتفهم في المدينة.ومنذ أيام، تحاصر قوات روسية المدينة المطلة على بحر آزوف والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، وانقطع الاتصال بينها وبين بقية أنحاء البلاد. ووصف بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة المدينة، الوضع بأنه "غير إنساني، فلا طعام، ولا ماء، ولا إضاءة، ولا تدفئة، وندفن الموتى في الشوارع". وأعرب عن مخاوفه من أنه "مع تزايد حدة الهجمات، قد يصل عدد القتلى إلى 20 ألفا"، إلا أن الجيش الأوكراني أفاد بأن قواته تصدت لتقدّم روسي تجاه ماريوبول.بدوره، قال فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف الجنوبية، إنه جرى التصدي للقوات الروسية ودفعها للتقهقر قليلا عن عاصمة المنطقة التي كانت تحاول السيطرة عليها.وفي وقت ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا في غارة جوية روسية على برج للبث التلفزيوني في منطقة ريفن الشمالية، إلى 19، أسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا في حي سفياتوشنسكي في كييف المحاصرة من الشمال والشرق، عن مقتل 4 أشخاص، أمس، في وقت تعرّضت مناطق في العاصمة لهجمات متتالية، مما دفع برئيس البلدية فيتالي كليتشكو، إلى فرض حظر تجوّل مدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء أمس.بدوره، أعلن حاكم منطقة دنيبرو، فالنتين ريزنيتشينكو، تسجيل دمار هائل في مطار المدينة الأبرز في شرق البلاد، بعد قصف صاروخي روسي ليلي.وبينما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أمس، السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا، حذّر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، من أن "روسيا قد تسعى لإجراء استفتاء على الانفصال في خيرسون، بهدف إعلان المنطقة جمهورية انفصالية، تماما مثل دونيتسك ولوغانسك والقرم".وأضافت الوزارة أن روسيا قد تكون لديها خطط لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا رداً على هجوم مزعوم مدبر ضد القوات الروسية، الا أن أمين مجلس الأمن الروسي أوضح أنه "بات مؤكدا أن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا على تصنيع السلاحين البيولوجي والنووي".من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة CNN، إن واشنطن لن تقف في وجه أي دولة تسعى لإرسال طائرات أو أنظمة عسكرية إلى أوكرانيا، لكنّها تفضل عدم إرسال طائرات أميركية لأن الرئيس الروسي قد يرى في ذلك خطوة تصعيدية.وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأجواء البولندية قرب حدود أوكرانيا، كما أشار إلى استعداد واشنطن لاستخدام قنوات تفادي الاشتباك مع روسيا عند الضرورة.بدوره، أعلن مسؤول في البنتاغون أن غالبية القوافل العسكرية الروسية متوقفة ولا تتقدّم باتجاه كييف، مبيناً أن القوات الروسية على مسافة 20 كيلومترا من العاصمة من جهة الشمال الشرقي.