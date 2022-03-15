من ليس معنا فهو ضدّنا

وفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن دبلوماسية الكرملين تركّز في خطابهاعلى مقولة أميركية أُطلقت في مطلع القرن: "مَن ليس معنا فهو ضدنا" في الحرب الجارية مع أوكرانيا.

(اللواء)