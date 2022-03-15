عربي-دولي

من ليس معنا فهو ضدّنا

Lebanon 24
15-03-2022 | 18:14
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وفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن دبلوماسية الكرملين تركّز في خطابهاعلى مقولة أميركية أُطلقت في مطلع القرن: "مَن ليس معنا فهو ضدنا" في الحرب الجارية مع أوكرانيا.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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