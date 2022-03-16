كوريا الشمالية.. فشل عملية إطلاق "مقذوف غير محدد"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، "مقذوفا غير محدد"، لكن بدا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سيول، في بيان، "أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة سونان حوالى الساعة التاسعة والنصف اليوم، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها".ونقلت وكالة بلومبرغ عن وسائل إعلام يابانية قولها إن كوريا الشمالية قد تكون أطلقت صاروخا باليستيا جديدا.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تتفقد الوضع، فيما لا تعلق كوريا الشمالية عادة على أي اختبار إلا بعد يوم واحد على الأقل من الحدث.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات في أقرب وقت هذا الأسبوع.وبحسب بلومبرغ فإن هذا سيكون أخطر استفزاز منذ خمس سنوات مع دخول كوريا الجنوبية لعملية انتقالية رئاسية وتركيز العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا.وكشفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن مؤشرات على اختبار وشيك لصاروخ باليستي عابر للقارات، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، الأحد، نقلا عن مسؤولين حكوميين كوريين جنوبيين لم تكشف عن هويتهم.وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن عمليات الإطلاق الكورية الشمالية في 26 شباط و4 آذار كانت تهدف إلى اختبار عناصر من صاروخ باليستي عابر للقارات يعتقد خبراء أسلحة أنه يمكن أن يكون مسلحا برؤوس حربية متعددة في محاولة لإرباك الدفاعات للدول المستهدفة.