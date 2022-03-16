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عربي-دولي
بايدن سيعلن عن مساعدات إضافية "ضخمة" لأوكرانيا
Lebanon 24
16-03-2022
|
02:00
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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس بايدن عن أكثر من مليار دولار كمساعدة عسكرية جديدة للحكومة الأوكرانية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث من المنتظر أيضا أن يوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء إلى الكونغرس للحصول على مزيد من المساعدة للدفاع عن بلاده.
ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة مبلغ 1.01 مليار دولار المزيد من نفس أنواع المعدات العسكرية التي تقول الولايات المتحدة إن الأوكرانيين في أمس الحاجة إليها ، كأنظمة مضادة للدروع وللطائرات، بما في ذلك الدفاعات الجوية المحمولة.
يشار إلى أن هذه المساعدات هي جزء من المساعدات التي تمت الموافقة عليها مسبقا ووصلت إلى 13.6 مليار دولار ، مخصصة لأوكرانيا في مشروع قانون الميزانية الشامل الذي وقعه بايدن مسبقا.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر مسؤولو إدارة بايدن مساعدي الكونغرس أن طلباتهم ستشمل 3.5 مليار دولار للبنتاغون و2.9 مليار دولار للمساعدات الإنسانية حيث تسبب الهجوم الروسي في فرار أكثر من مليون لاجئ أوكراني من بلادهم.
المصدر:
سكاي نيوز
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