الإدارة الأميركية تدرس إرسال طائرات انتحارية إلى أوكرانيا..هذه التفاصيل!

تدرس الإدارة الأميركية تزويد أوكرانيا بطائرات انتحارية بدون طيار قادرة على حمل صواريخ موجهة متطورة يمكن أن تستهدف بدقة الدبابات الروسية ومواقع المدفعية من على بعد مسافات طويلة، حسبما قال مسؤولان بالكونغرس لشبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية.





وهناك نوعان مختلفان من هذه الطائرات وهي سويتشبليد "Switchblade 300" و "600 Switchblade"، التي تم بيعها لقيادة العمليات الخاصة الأميركية من قبل الشركة المصنعة إيروفيرمنت، ومقرها في ضواحي واشنطن العاصمة.



وتم تصميم طائرة الدرون 300 لتوجيه ضربات محددة ضد الأفراد بينما تهدف طائرة 600 الأكبر إلى تدمير الدبابات والعربات المدرعة الأخرى.



وكانت شبكة "NBC News" قد نشرت فيديوهات حصرية لطائرة سويتشبليد 300 في كانون الاول. وقال مسؤولو الشركة في ذلك الوقت إن الحكومة منعتهم من إظهار النوع الأكبر "سويتشبليد 600". ولم يتم اتخاذ القرار بعد، لكن المسؤولين قالوا إن البيت الأبيض يفكر فيما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بـ"بالطائرات الدرون المنفجرة والتي تسمى سويتشبليد Switchblades، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية التي من المتوقع أن يناقشها الرئيس جو بايدن اليوم الأربعاء.وهناك نوعان مختلفان من هذه الطائرات وهي سويتشبليد "Switchblade 300" و "600 Switchblade"، التي تم بيعها لقيادة العمليات الخاصة الأميركية من قبل الشركة المصنعة إيروفيرمنت، ومقرها في ضواحي واشنطن العاصمة.وتم تصميم طائرة الدرون 300 لتوجيه ضربات محددة ضد الأفراد بينما تهدف طائرة 600 الأكبر إلى تدمير الدبابات والعربات المدرعة الأخرى.وكانت شبكة "NBC News" قد نشرت فيديوهات حصرية لطائرة سويتشبليد 300 في كانون الاول. وقال مسؤولو الشركة في ذلك الوقت إن الحكومة منعتهم من إظهار النوع الأكبر "سويتشبليد 600".