هل يشهد العالم تزايد "كوفيد" في ظل انتشار المتغير "الخفي"؟

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد في أوروبا، حيث يُعزى العدد المتزايد إلى انتشار نوع فرعي "خفي" من سلالة أوميكرون.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "زادت حالات الإصابة بفيروس كوفيد بشكل كبير في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بينما تواصل ألمانيا تسجيل رقم قياسي للعدوى بأكثر من 250.000 حالة جديدة يوميًا. في أماكن أخرى، تشهد فرنسا وسويسرا وإيطاليا وهولندا أيضًا ارتفاع عدوى كوفيد مرة أخرى، بمساعدة وتحفيز من الإجراءات التخفيفية لتدابير فيروس كورونا وانتشار نوع جديد من أوميكرون، معروف باسم BA.2. يراقب مسؤولو الصحة العامة والعلماء عن كثب BA.2، والذي تم وصفه على أنه متغير "خفي" لأنه يحتوي على طفرات جينية يمكن أن تجعل من الصعب التمييز بين متغير دلتا باستخدام اختبارات PCR، مقارنةً بالمتغير الأصلي من أوميكرون، BA.1. سيكون البديل الجديد هو الأحدث في سلسلة طويلة بدأت بالظهور منذ أن بدأ الوباء في الصين في أواخر عام 2019. وتفوق متغير أوميكرون - السلالة الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن - على متغير دلتا، الذي حل بدوره محل البديل ألفا - وحتى هذه لم تكن السلالة الأصلية للفيروس".وتابعت الشبكة، "الآن، يعتقد العلماء الدنماركيون أن المتغير BA.2 أكثر قابلية للانتقال بمقدار مرة ونصف من سلالة أوميكرون الأصلية، وقد تجاوزها بالفعل. فالبديل BA.2 مسؤول الآن عن أكثر من نصف الحالات الجديدة في ألمانيا ويشكل حوالي 11٪ من الحالات في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر، كما هو الحال في أوروبا. قال لورنس يونغ، أستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة وارويك، للشبكة يوم الاثنين، "من الواضح أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال من BA.1 وهذا، جنبًا إلى جنب مع تخفيف تدابير الوقاية وتضاؤل المناعة، يساهم في الارتفاع الحالي في حالات العدوى". وأضاف: "إن العدوى المتزايدة لـ BA.2 تتنافس بالفعل وتحل محل BA.1، ومن المحتمل أن نشهد موجات مماثلة من العدوى مع إصابة المتغيرات الأخرى السكان". وأشار يونغ إلى أنه طالما استمر الفيروس في الانتشار والتكاثر، لا سيما في المجموعات السكانية التي لم يتم تلقيحها بشكل كافٍ أو حيث تتحلل المناعة التي يسببها اللقاح، "فإنه سيخلق متغيرات جديدة وستظل تشكل تهديدًا مستمرًا حتى لتلك البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة"."ماذا نعرف عن BA.2؟وبحسب الشبكة، "تتم مراقبة متغير BA.2 عن كثب من قبل منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة العامة المماثلة على المستوى الوطني، بما في ذلك وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) التي قالت إن المتغير "قيد التحقيق" ولكنه لا يشكل مصدر قلق بعد. ومع ذلك، أقرت منظمة الصحة العالمية في بيان الشهر الماضي أن "نسبة التسلسلات المبلغ عنها المعينة BA.2 كانت تتزايد مقارنة بـ BA.1 في الأسابيع الأخيرة". تظهر البيانات الأولية أن BA.2 أكثر عرضة للإصابة بالعدوى عبر التواصل ضمن المنزل الواحد، مقارنةً بـ BA.1. لا يُعتقد حاليًا أن متغير BA.2 يسبب مرضًا أكثر خطورة أو يحمل مخاطر متزايدة من دخول المستشفى، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك، وفقًا لتقرير برلماني بريطاني نُشر الأسبوع الماضي. كما ارتفع عدد حالات الاستشفاء في عدد من الدول الأوروبية حيث ارتفعت الإصابات بفيروس كوفيد في الأسابيع الأخيرة، لكن الوفيات لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في الذروة السابقة بفضل تغطية اللقاح على نطاق واسع. أجرت UKHSA تحليلًا أوليًا لمقارنة فعالية اللقاح ضد الأعراض المصاحبة لعدوى BA.1 وBA.2 ووجدت أن مستويات الحماية متشابهة، مع فعالية تصل إلى 77٪ بعد الحصول على جرعة معززة بوقت قصير، على الرغم من أن هذا يتضاءل بمرور الوقت"."ميزة النمو"وتابعت الشبكة، "لاحظت منظمة الصحة العالمية أيضًا أن BA.2 يختلف عن BA.1 في تسلسله الجيني، بما في ذلك بعض الاختلافات في الأحماض الأمينية في البروتين الشوكي والبروتينات الأخرى التي يمكن أن تميزها عن أوميكرون الأصلي. قالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، "الدراسات جارية لفهم أسباب ميزة النمو هذه، لكن البيانات الأولية تشير إلى أن BA.2 يبدو بطبيعته أكثر قابلية للانتقال من BA.1، والذي لا يزال حاليًا أكثر سلالات أوميكرون الفرعية شيوعًا. يبدو أن هذا الاختلاف في القابلية للانتقال أصغر بكثير، على سبيل المثال، من الفرق الموجود بين BA.1 و Delta". وأضافت منظمة الصحة العالمية أن الدراسات الأولية تشير إلى أن أي شخص أصيب بمتغير أوميكرون الأصلي يتمتع بحماية قوية ضد الإصابة مرة أخرى بمتغير BA.2. قال الدكتور أندرو فريدمان، قارئ الأمراض المعدية في كلية الطب في كارديف، للشبكة إنه لا يعتقد أننا بحاجة إلى القلق بشأن BA.2، على الرغم من حقيقة أنه معدي أكثر بقليل. وقال: "أظن أن العدد المتزايد للحالات مرتبط بعدة عوامل بما في ذلك BA.2، وتخفيف القيود وعودة الاختلاط الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة إلا نادراُ وتراجع بعض المناعة من العدوى السابقة والتطعيم، خاصة لدى أولئك الذين تلقوا الطلقة المعززة في وقت مبكر".أضاف: "كان هناك ارتفاع في حالات دخول المستشفيات في المملكة المتحدة، لكن العديد منها عرضي ولم تكن هناك زيادة موازية في الوفيات"."