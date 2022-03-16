سمعة الصين في خطر إذا ساعدت روسيا في حربها

تخاطر الصين بدفع "تكاليف باهظة لسمعتها" إذا قررت مساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لأحد المحللين السياسيين.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال روبرت دالي، مدير "معهد كيسنجر للصين والولايات المتحدة"، إنه حتى لو أرادت الصين إنقاذ روسيا - إما ماليًا أو اقتصاديًا - فإن قدرتها على القيام بذلك محدودة للغاية.

وأضاف في حديث للقناة: "بالنسبة لروسيا، فإن تعرض الصين للنظام المالي الدولي يظل بالدولار الأميركي - وليس بالروبل والعملة الصينية الرنمينبي. يمكنهم إحداث فرق بسيط في الهامش، لكن الصين ستدفع تكاليف سمعة عالية جدًا للقيام بذلك". يوم الإثنين، عقد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اجتماعا "مكثفا" لمدة سبع ساعات مع كبير مستشاري السياسة الخارجية الصيني يانغ جيتشي في روما. في الاجتماع، أبلغ سوليفان المسؤولين الصينيين أن الولايات المتحدة قلقة من أن تحاول بكين مساعدة روسيا في تخفيف العقوبات العالمية. وتأتي الرحلة وسط تقارير تفيد بأن موسكو طلبت من الصين المساعدة في توفير المعدات العسكرية لغزو أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومدرعات وطائرات بدون طيار. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان يوم الاثنين هذه التقارير عن الطلب الروسي ووصفها بأنها "معلومات مضللة" خبيثة. وقال تشاو في إفادة إعلامية مختصرة في بكين: "الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، وتهدئة الوضع بدلاً من صب الزيت على النار، والعمل من أجل تسوية دبلوماسية بدلاً من زيادة تصعيد الموقف".

روسيا "دولة منبوذة"

وتابعت الشبكة، "قال دالي إن الولايات المتحدة، إلى جانب أوكرانيا والحلفاء الغربيين، "كسبوا بالفعل حرب المعلومات" ضد روسيا. وقال: "فلاديمير بوتين هو ... الرجل السيئ في نظر العالم"، وتتحول موسكو بسرعة إلى "دولة منبوذة".

وأضاف دالي أن الصين بحاجة إلى أن "تسأل نفسها ما إذا كان هذا هو الجانب الذي تريد أن تكون بجانبه".

وتابع قائلاً: "أعلنت الصين في الرابع من شباط أنها وقفت إلى جانب روسيا. لكن دولا مثل روسيا ، وكوبا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وإيران - لا تشكل النادي الدولي الذي يطمح معظم الصينيين لأن يكونوا جزءًا منه. والظروف تدفع الصين أكثر في هذا الاتجاه. لذلك هناك مخاطر تتعلق بالسمعة". قالت يون صن، الزميلة الأولى والمديرة المشاركة لبرنامج شرق آسيا ومديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون، إنه نظرًا لعدم وجود دليل في هذه المرحلة على أن الصين قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لروسيا، فمن المرجح أن تثير هذه القضية المزيد من الأسئلة. وقالت في حديث للقناة: "هناك القليل جدًا من المعلومات حول ما نتحدث عنه بالفعل في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية". وأضافت أن "هناك أيضا سؤالا حول ما إذا كانت بكين قدمت بالفعل تلك المساعدة أم أنها أعربت للتو عن استعدادها" لتقديم نوع من الدعم العسكري".

يمكن للدور الصيني تغيير قواعد اللعبة

وبحسب الشبكة، "مع ذلك، يعتقد المراقبون السياسيون أن تحرك الصين لتقديم أي نوع من المساعدة العسكرية أو الاقتصادية لروسيا يمكن أن يغير قواعد اللعبة ويؤدي إلى عواقب جيوسياسية بعيدة المدى. صرحت مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية يوم الاثنين بأنها "ما زالت تعتقد - بقناعة معتدلة فقط - أنه من غير المرجح أن تساعد الصين بشكل مباشر الغزو الروسي إلى هذه الدرجة، لأنها تحاول إظهار الحياد في الصراع". قال المحللون في مذكرة إن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مراقبتها في الأيام المقبلة هي ما إذا كانت الصين ستلبي طلب روسيا للمساعدة في غزوها لأوكرانيا. وأضافوا أن "التطور الأكثر إثارة للصدمة هو الاتفاق الصيني على تقديم معدات عسكرية أو حتى أسلحة فتاكة لروسيا، وهو ما قد يرقى إلى وقوف بكين بنشاط إلى جانب موسكو في الصراع للمرة الأولى".

وختموا بالقول: "سيؤدي هذا التطور قريبًا إلى فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسينتج عن صدع جيوسياسي طويل الأجل بين الصين والغرب، بما في ذلك الضغوط من أجل مزيد من الفصل الاقتصادي على نطاق واسع"."