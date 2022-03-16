عربي-دولي

سويسرا تفرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي

Lebanon 24
16-03-2022 | 08:00
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أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الحكومة السويسرية إن هذه العقوبات تشمل الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجال أعمال روس.

وبحسب الحكومة السويسرية، سيتم تجميد ممتلكات عدد من الأثرياء المقربين من بوتين في سويسرا.
المصدر: الحدث
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