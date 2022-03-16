سويسرا تفرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت الحكومة السويسرية إن هذه العقوبات تشمل الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورجال أعمال روس.وبحسب الحكومة السويسرية، سيتم تجميد ممتلكات عدد من الأثرياء المقربين من بوتين في سويسرا.