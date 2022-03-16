12
o
بيروت
10
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مكتب زيلينسكي: نرفض فكرة أن تكون أوكرانيا محايدة على غرار السويد أو النمسا
Lebanon 24
16-03-2022
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فكرة ضمان الوضع الحيادي للدولة الأوكرانية تجاه روسيا على غرار السويد أو النمسا.
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
الكرملين يُشير إلى "تسوية" ممكنة حول أوكرانيا محايدة على النسق السويدي أو النمساوي
Lebanon 24
الكرملين يُشير إلى "تسوية" ممكنة حول أوكرانيا محايدة على النسق السويدي أو النمساوي
16/03/2022 18:43:54
16/03/2022 18:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: نرفض نموذج الحياد النمساوي والسويدي كما تقترح روسيا
Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: نرفض نموذج الحياد النمساوي والسويدي كما تقترح روسيا
16/03/2022 18:43:54
16/03/2022 18:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة الوزراء السويدية: السويد لا تستبعد إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
رئيسة الوزراء السويدية: السويد لا تستبعد إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
16/03/2022 18:43:54
16/03/2022 18:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية السويد: قلقون من نشر روسيا مزاعم عن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
وزيرة خارجية السويد: قلقون من نشر روسيا مزاعم عن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا (العربية)
16/03/2022 18:43:54
16/03/2022 18:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
السويد
النمسا
أوكرانيا
تابع
الأكثر قراءة
الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!
Lebanon 24
الحرارة سجلت في بيروت أدنى درجة منذ 42 سنة.. "غريتا" إلى انحسار ولكن منخفض جديد آتٍ!
01:23 | 2022-03-16
16/03/2022 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
05:35 | 2022-03-16
16/03/2022 05:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
08:15 | 2022-03-16
16/03/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس بيروتية: ترشيح سيدة في بيروت يزعج "الريّسة" واسمان على لائحة القوات
Lebanon 24
كواليس بيروتية: ترشيح سيدة في بيروت يزعج "الريّسة" واسمان على لائحة القوات
02:15 | 2022-03-16
16/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
05:57 | 2022-03-16
16/03/2022 05:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2022-03-16
إكتشاف متحوّر جديد من "كورونا"... ورصد أوّل إصابتين به
12:00 | 2022-03-16
لافروف يبوح بحبه للثقافة واللغة الأوكرانيتين... هذا ما قاله
11:30 | 2022-03-16
بريطانيتان معتقلتان في إيران منذ سنوات في طريقهما إلى لندن
11:19 | 2022-03-16
زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر يضرب اليابان... وتحذير من "تسونامي" (فيديو)
11:00 | 2022-03-16
"السهم المُخادع".. حقائق عن صاروخ سريّ تستخدمه روسيا خلال حرب أوكرانيا
10:30 | 2022-03-16
إستطلاع يكشف: ماكرون سيفوز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58%
فيديو
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
16/03/2022 18:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
15:00 | 2022-03-15
16/03/2022 18:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
Lebanon 24
مضاد للماء والغبار... تعرفوا إلى هاتف "Galaxy Xcover" الجديد من "سامسونغ" (فيديو)
12:00 | 2022-03-15
16/03/2022 18:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact