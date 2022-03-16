مقاتل أجنبي هارب يكشف الكثير في أوكرانيا: "لقد تدمر كل شيء"

كشف أحد المقاتلين الاجانب خلال فراره من أوكرانيا نحو بولندا، عن وضع القتال وجنسيات المقاتلين المتواجدين في أوكرانيا للقتال.وفي مقطع فيديو، ظهر وهو يتكلم باللغة البرتغالية، وقال: "لا أعرف ما الذي يمكن قوله، هنالك مقاتلون من كل الدول هناك.. من فرنسا.. من كل أوروبا.. من كوريا الجنوبية وتشيلي والولايات المتحدة، وكندا.. القوات من كل العالم هناك".وأضاف: "المعلومات التي لدينا تفيد بأن جميعهم ماتوا..أنتم لا تعرفون معنى أن تتلقوا قصفا جويا..لا أستطيع أن أفهم..الفيلق تدمر..لقد تدمر كل شيء".