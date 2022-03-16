عربي-دولي

مقاتل أجنبي هارب يكشف الكثير في أوكرانيا: "لقد تدمر كل شيء"

Lebanon 24
16-03-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-931516-637830353697721882.jpg
Doc-P-931516-637830353697721882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أحد المقاتلين الاجانب خلال فراره من أوكرانيا نحو بولندا، عن وضع القتال وجنسيات المقاتلين المتواجدين في أوكرانيا للقتال.

وفي مقطع فيديو، ظهر وهو يتكلم باللغة البرتغالية، وقال: "لا أعرف ما الذي يمكن قوله، هنالك مقاتلون من كل الدول هناك.. من فرنسا.. من كل أوروبا.. من كوريا الجنوبية وتشيلي والولايات المتحدة، وكندا.. القوات من كل العالم هناك".

وأضاف: "المعلومات التي لدينا تفيد بأن جميعهم ماتوا..أنتم لا تعرفون معنى أن تتلقوا قصفا جويا..لا أستطيع أن أفهم..الفيلق تدمر..لقد تدمر كل شيء".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-03-16
12:00 | 2022-03-16
11:30 | 2022-03-16
11:19 | 2022-03-16
11:00 | 2022-03-16
10:30 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website