بريطانيتان معتقلتان في إيران منذ سنوات في طريقهما إلى لندن

أعلنت النائبة البريطانية توليب صديق اليوم الأربعاء أن الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المحتجزة منذ العام 2016 في إيران في طريقها إلى المملكة المتحدة.وكتبت صديق نائبة حزب العمال عن دائرة هامستيد وكيلبرن (شمال لندن) على تويتر "نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها".بدوره، قال المحامي حجة كرماني لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء راتكليف والمهندسة البريطانية المتقاعدة أنوشه عاشوري تتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة البلاد.من جهتها، قالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم، إن "لندن دفعت 530 مليون دولار مقابل إطلاق سراح" المعتقلتين البريطانيتين.