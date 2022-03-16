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لافروف يبوح بحبه للثقافة واللغة الأوكرانيتين... هذا ما قاله

Lebanon 24
16-03-2022 | 12:00
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يحب الثقافة واللغة وروح الفكاهة الأوكرانية، مشددا على أن أطرافا خارجية دأبت على دق إسفين بين الشعبين الروسي والأوكراني.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة RBC الروسية اليوم الأربعاء: "لم تكن لدينا قط أي ادعاءات تجاه الشعب الأوكراني. أنا شخصيا لدي كثير من الأصدقاء الأوكرانيين. أحب الثقافة الأوكرانية بما فيها من اللطف، وأحب اللغة الأوكرانية، والمطبخ الأوكراني، وأحب روح الفكاهة الأوكرانية، التي تتسم دائما بالسخرية من الذات وكثيرا ما تعكس ذلك الجانب الماكر الخاص بطبيعة الشخصية الأوكرانية".

وتابع: "أنا متأكد أن الغالبية العظمى من مواطنينا ليس لديهم ادعاءات تجاه الشعب الأوكراني، تماما كما أن الشعب الأوكراني ليس لديه ادعاءات تجاه الشعب الروسي. لكن (الدول الغربية) بدأت في "غسل دماغ" الشعب الأوكراني وتحريضه على الروس بشتى السبل".
المصدر: روسيا اليوم
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