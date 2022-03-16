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إكتشاف متحوّر جديد من "كورونا"... ورصد أوّل إصابتين به

Lebanon 24
16-03-2022 | 12:30
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن رصد إصابتين بمتحور جديد غير معروف من فيروس كورونا يجمع أعراضه غير الخطرة بين المتحورين "بي ون" و"بي تو".

وبحسب بيان وزارة الصحة فإن "المتحور غير معروف للعالم بعد واكتُشفت الحالتان خلال فحوص أجريت في مطار بن غوريون.

وأضاف: "ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات ولم يحتجا إلى أي رعاية طبية خاصة".
 
 
 

المصدر: العربية
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