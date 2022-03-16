تحت عنوان: "أسرع من "بيرقدار".. واشنطن تدرس تسليم أوكرانيا طائرة "الشفرات القاتلة"، كتبت "الحرة": كشفت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية أن واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات من دون طيار أميركية "قاتلة"، قادرة على حمل صواريخ موجهة متطورة يمكن أن تستهدف بدقة الدبابات الروسية، ومواقع المدفعية من على بعد أميال.ونقلت الشبكة عن مسؤولين مطلعين على الأمر في الكونغرس، أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك، لكنهما أشارا إلى أن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الطائرات المعروفة باسم "Switchblades"، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية من المتوقع أن يناقشها الرئيس جو بايدن، الأربعاء.وهناك نوعان مختلفان من هذا السلاح، واحد يستخدم ضد الأفراد والآخر يهدف لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.وتعد "Switchblades" (الشفرات) في الأساس قنابل ذكية آلية مجهزة بكاميرات وأنظمة توجيه ومتفجرات، بحيث تكون قادرة على الطيران لفترات معينة والبقاء في الجو قبل الاصطدام بهدفها. ويمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائيا من على بعد أميال، كما يمكن توجيهها حول الأهداف حتى يحين وقت الضربة.وتقول الشركة المصنعة إن الطراز المخصص لتدمير الدبابات يمكنه الطيران لمدة 40 دقيقة وما يصل إلى 50 ميلا.ويمكن تهيئة هذا النوع من السلاح خلال دقائق قليلة جدا، حيث يطير بسرعة أكبر بكثير من طائرات بيرقدار التركية التي استخدمتها أوكرانيا بكثرة خلال حربها ضد روسيا.وتقول الشبكة إن "Switchblades" ستكون قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الروسية.وقالت مصادر مطلعة على الأمر للشبكة إن أوكرانيا طلبت من إدارة بايدن الحصول على طائرات من دون طيار وصواريخ مضادة للسفن ومعدات تشويش إلكترونية جاهزة للاستخدام وصواريخ أرض - جو يمكنها ضرب الطائرات على ارتفاعات أعلى.وأضافت المصادر، ومن بينها اثنان من الدبلوماسيين الأوروبيين المطلعين على متطلبات كييف، أن القائمة التي قدمتها أوكرانيا مؤخرا إلى واشنطن تتضمن أيضا طلبا لمزيد من صواريخ "ستينغر" المحمولة المضادة للطائرات، وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، التي أثبتت بالفعل أنها حاسمة في المعركة ضد الروس.وأضاف التقرير: "ذكرت المصادر أن أوكرانيا طلبت المساعدة في تعزيز جهود الحرب الإلكترونية ضد روسيا بمعدات جاهزة للاستخدام، بما في ذلك أنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية ومعدات تشويش على الاتصالات وعلى أنظمة التحكم بالطائرات بدون طيار".وسبق أن أمر بايدن بمنح معدات عسكرية إضافية للجيش الأوكراني بقيمة 200 مليون دولار السبت، وقد جاءت بعد إقرار واشنطن أيضا مساعدة هائلة بلغت 350 مليون دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا في 26 شباط.