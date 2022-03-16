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بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى النهاية

Lebanon 24
16-03-2022 | 10:09
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور"، مشيرا إلى أن "روسيا ستكون الهدف بالنسبة لهؤلاء".
وأكد بوتين أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية"، مشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".
وأوضح أن "القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة"، مشيرا إلى أن "تكتيكات وزارة الدفاع الروسية في أوكرانيا أكدت فعاليتها".

وقال بوتين، إن "الرعاة الغربيون يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".
وخاطب شعوب الغرب قائلا: "يحاولون إقناعكم بأن روسيا مسؤولة عن التأثير السلبي للعقوبات، لكن هذا كله بسبب سياسة الغرب".
المصدر: سبوتنيك
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