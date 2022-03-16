في أول اتصال منذ بدء الحرب في أوكرانيا... واشنطن تحذّر موسكو من "عواقب وخيمة"

أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف، الأربعاء، في أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا.وقال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان أبلغ باتروشيف أن على روسيا وقف الاعتداء على المدن الأوكرانية إذا كانت جادة بشأن الدبلوماسية.وحذر سوليفان باتروشيف من عواقب وخيمة في حال استخدمت روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.وأضاف بيان البيت الأبيض أن سوليفان أوضح لنظيره الروسي أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على روسيا، ودعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها.وأشار البيت الأبيض إلى أن محادثة سوليفان مع نظيره الروسي هي أول اتصال رفيع المستوى بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.