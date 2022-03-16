عربي-دولي

الكرملين: من السابق لأوانه الإفصاح عن أي حزمة من اتفاقات التسوية مع أوكرانيا

Lebanon 24
16-03-2022 | 16:00
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أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه "من السابق لأوانه الإفصاح الآن عن أي حزمة من اتفاقات التسوية بين روسيا وأوكرانيا".
وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، نقلا عن مصادرها أن روسيا وأوكرانيا أعدتا خطة تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والتزام كييف بإعلان الحياد في سياستها الخارجية.
وقالت الصحيفة نقلا عن "مصادر في المفاوضات"، إن "روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كبيرا في خطة سلام مؤقتة من 15 بندا تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة".
 
المصدر: روسيا اليوم
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