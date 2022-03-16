بايدن يعتبر خطاب الرئيس الأوكراني أمام أعضاء الكونغرس "مقنعا"

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بخطاب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام أعضاء الكونغرس، معتبرا أن هذا الخطاب كان "مقنعا".



وأضاف أن زيلينسكي كان "مقنعا" بالخطاب الذي ألقاه. وقال بايدن في تصريح: "أشكر الرئيس زيلينسكي على خطابه الحماسي هذا الصباح، لقد استمعت إليه من المنزل".وأضاف أن زيلينسكي كان "مقنعا" بالخطاب الذي ألقاه.

وقال زيلينسكي في خطاب وجهه عبر الفيديو إلى أعضاء الكونغرس اليوم الأربعاء: "لا أطلب الكثير، جل ما أطلبه هو فرض حظر جوي فوق أوكرانيا من أجل إنقاذ الأرواح البشرية.. لكن إذا كان ذلك طلبا مفرطا فنحن نقترح بديلا.. نحن نعرف أنواع الأسلحة الدفاعية التي نحتاج إليها فهي إس-300 وغيرها من المنظومات (المضادة للجو)".