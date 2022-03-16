الكرملين ندّد بتصريحات لبايدن وصف فيها بوتين بمجرم حرب

ندّد الكرملين بتصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن وصف فيها للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، معتبرا تلك التصريحات "غير مقبولة ولا تُغتفر".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر "الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم" حسبما نقلت عنه وكالتا تاس وريا نوفوستي الحكوميتان.وكان الرئيس الأميركي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" على خلفية غزو أوكرانيا.وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بايدن كان "يتحدّث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صورا "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر".