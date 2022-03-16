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عربي-دولي
تناقضات عميقة تُصعّب المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
16-03-2022
|
19:06
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تعقّد التناقضات بين روسيا وأوكرانيا حول إيجاد صيغة أولية لتسوية محتملة في المفاوضات الجارية، مهمة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث أعربت كييف الأربعاء عن استعدادها لمناقشة المطلب الروسي بجعل أوكرانيا دولة محايدة، قبل أن ترفض عرضا من موسكو ينص على أن تكون أوكرانيا مثل النمسا أو السويد.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه أوكرانيا عن شن هجمات مضادة على القوات الروسية في عدة جبهات، لكن ذلك لم يثمر أي تغير على الواقع الميداني، بحسب ما كشفت كييف، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية التي تقوم بها بلاده ناجحة.
وأكد بوتين الأربعاء أن عمليته العسكرية في أوكرانيا "ناجحة"، موضحا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى "منصة" يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.
وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة "العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقا"، مؤكدا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى "احتلال" أوكرانيا.
وأقرت أوكرانيا بأن المفاوضات شاقة للغاية، وذلك بعد مقترح أيدته روسيا بأن تكون دولة محايدة مثل النمسا أو السويد، حيث قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك مساء الثلاثاء إن "تناقضات عميقة" لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية - الروسية التي ستتواصل الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى "تسوية" لا يزال ممكنا.
وكتب في تغريدة: "هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة".
وتأتي تعليقات بودولياك فيما تصر روسيا على حياد أوكرانيا، حيث قال الكرملين الأربعاء إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون، لكن كييف سرعان ما أعلنت رفضها لهذا المقترح، فيما تواصل موسكو هجومها بقصف العديد من المدن الأوكرانية.
وبعد ثلاثة أسابيع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء “إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو الخيار الذي يناقش حاليا، والذي يمكن اعتباره تسوية".
وكذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن "هناك صيغا محددة جدا أعتقد أنها ستكون محور اتفاق قريب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحادثات "ليست سهلة".
وتخضع العاصمة كييف لحظر تجول منذ مساء الثلاثاء، بعد غارات عدة استهدفت مباني سكنية يومي الاثنين والثلاثاء. وسمع دوي انفجارات قوية فجر الأربعاء في العاصمة الأوكرانية، تلاها تصاعد أعمدة الدخان الأسود فوق المدينة، حيث أسفرت غارات روسية على مبان سكنية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
ولم تقدم السلطات المحلية على الفور أي تقييم أو تفاصيل، فيما لم يسمح للصحافة بالتجول في المدينة وسط التوتر بسبب حظر التجول. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الثلاثاء إن العاصمة تمر "بلحظة خطيرة".
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