عربي-دولي

غرقت إحداها.. إصابة 3 سفن تجارية بالبحر الأسود في هجوم روسي

Lebanon 24
17-03-2022 | 01:30
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قالت الحكومة البنمية، الخميس، إن 3 سفن ترفع علم بنما أصيبت خلال هجوم روسي بالبحر الأسود، مما أدى إلى غرق إحداها.
 
وأضافت في بيان أن واحدة من هذه السفن غرقت، لكن دون الإبلاغ عن ضحايا. وما زالت السفينتان الأخريان طافيتين رغم الأضرار.

وقال نورييل أراوث مدير سلطة الملاحة البحرية في بنما "نعلم أن ثلاثا من سفننا هوجمت بصواريخ روسية لكن أفراد الطواقم كلهم سالمون".

ولم تفصح سلطة الملاحة عن الأوقات التي أصيبت فيها السفن.
 
وقال أراوث إن ما لا يقل عن عشر سفن أخرى ترفع العلم ما زالت عالقة في البحر الأسود، مضيفا أن البحرية الروسية تقيد مغادرة السفن المنطقة.

وبنما صاحبة أكبر عدد من السفن المسجلة التي ترفع علمها في العالم إذ يتجاوز العدد ثمانية آلاف سفينة بحسب سلطة الملاحة.
المصدر: سكاي نيوز
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