"لا تغتفر".. الكرملين يرد على تصريحات بايدن بشأن بوتن

ندد الكرملين، الأربعاء، بتصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن، وصف فيها للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتن بأنه "مجرم حرب"، معتبرا تلك التصريحات "غير مقبولة ولا تُغتفر".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر "الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم"، حسبما نقلت عنه وكالت "تاس".وذكر جو بايدن، الأربعاء، خلال حديثه عن فلاديمير بوتن: "أعتقد أنه مجرم حرب"، وذلك على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.