13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
غلوبال تايمز تحدد المذنب في الأزمة الأوكرانية: أيدي الناتو ملطخة بالدماء
Lebanon 24
17-03-2022
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن سبب الأزمة في أوكرانيا يعود بدرجة كبيرة إلى التوسع العدواني لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق.
ورأى كاتب المقال أن حلف شمال الأطلسي ليس له الحق في انتقاد روسيا، لأن التكتل سبق له أن أطلق العنان لـ"العديد من الصراعات العسكرية القاسية". وعلى سبيل المثال على ذلك، استشهدت الصحيفة بقصف يوغوسلافيا عام 1999 أثناء الحرب في كوسوفو.
وقال كاتب المقال في هذا السياق: "بدلا من أن يتمعن في سياسته، يضغط الناتو على الدول الأخرى للعمل مع الحلف ضد روسيا. وهذا أمر غير حكيم وينذر بالسوء إلى حد ما"، معربا عن اعتقاد مفاده أن حلف الناتو كان يجب أن تتم تصفيته منذ مدة طويلة.
وشدد صاحب المقال على أن "أيدي الناتو ملطخة بالدماء، وهذه الكتلة ذاتها لطالما شكلت تهديدا خطيرا للأمن العالمي والإقليمي".
في مقابلة مع الصحيفة، رأى شنغ يي، الأستاذ في جامعة فودان في شنغهاي، إن حلف شمال الأطلسي مطالب بالاعتذار عن الأحداث في يوغوسلافيا، مضيفا تساؤلا بهذا الشأن : إذا كان الناتو يتصرف بصفته حامي القانون الدولي، فهل يمكنكم أن تعتذروا أولاً عن قصف يوغوسلافيا؟ هل يمكنكم أولا تعويض قصف السفارة الصينية في يوغوسلافيا عام 1999، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة صحفيين وإصابة أكثر من 20 شخصا؟".
وأعرب الأستاذ عن رأي مفاده أن الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة، انتهك القانون الدولي وهدد سيادة ووحدة أراضي الدول الأخرى.
وكانت روسيا قد أطلقت يوم 24 شباط عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد "غريتا" منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا.. وهذا موعد انحسار الأمطار
Lebanon 24
بعد "غريتا" منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا.. وهذا موعد انحسار الأمطار
01:12 | 2022-03-17
17/03/2022 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
17/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعركة تغيّرت بقوة.. "حزب الله" يخدُم جنبلاط بخطوة واحدة!
Lebanon 24
المعركة تغيّرت بقوة.. "حزب الله" يخدُم جنبلاط بخطوة واحدة!
06:00 | 2022-03-17
17/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمن أُصيبوا بـ"كورونا"... "مرض خطير" يدقّ الأبواب!
Lebanon 24
تحذير لمن أُصيبوا بـ"كورونا"... "مرض خطير" يدقّ الأبواب!
08:36 | 2022-03-17
17/03/2022 08:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفى يرفض ادخال "الريّسة" قبل الدفع
Lebanon 24
المستشفى يرفض ادخال "الريّسة" قبل الدفع
02:15 | 2022-03-17
17/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-03-17
كيف تؤثر حرب أوكرانيا على مكافحة الإرهاب في أوروبا؟
14:30 | 2022-03-17
لوكاشينكو: على زيلينسكي توقيع اتفاق مع بوتين أو الاستسلام
14:00 | 2022-03-17
زيلينسكي: على ألمانيا الكف عن تمويل الحرب
13:30 | 2022-03-17
زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب الصين... هل من إصابات بشرية؟
12:56 | 2022-03-17
ادّعوا أن يسوع المسيح ظهر لهم وكلفهم برسائل يبلغونها للناس!
12:49 | 2022-03-17
أثناء محاكمته... اعتدى على القاضي!
فيديو
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
08:00 | 2022-03-17
17/03/2022 21:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
17/03/2022 21:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
17/03/2022 21:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact