الهجمات الروسية تشتد: هل ستواجه كييف مصير حلب أو غروزني؟

لا يزال الغزو الروسي لاوكرانيا مستمراً بشكل كامل وهناك دلائل على أن هجومها المروع على العاصمة كييف بدأ بقصف أحياء سكنية في شمال غرب المدينة، وانتشار قافلة ضخمة من المعدات العسكرية الروسية في مواقع حول الأطراف.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "بينما شنت القوات والمقاتلون الأوكرانيون مقاومة شديدة في أجزاء أخرى من البلاد، يخشى المحللون أن تواجه المدينة نفس حجم الدمار الذي شهدته العاصمة الشيشانية غروزني وحلب في سوريا في الصراعات الأخيرة. كان هناك قصف متقطع على أجزاء من كييف منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط. ولكن يبدو أن الهجمات قد تكثفت في الأيام القليلة الماضية بضربات جوية على العديد من المباني السكنية التي خلفت العديد من القتلى. جاءت هذه الضربات في أعقاب تقارير تفيد بأن رتلًا من المركبات العسكرية مراقب عن كثب قد أعاد تجميع صفوفه وتشتت الآن في مواقع مختلفة شمال العاصمة. صرح كريستوفر جرانفيل، العضو المنتدب في TS Lombard، للشبكة يوم الثلاثاء، "من الصعب تحديد ما إذا كان هذا القصف مجرد حلقة متقطعة أخرى أم أنه ينذر ببداية هجوم شامل على المدينة على غرار ما حدث في غروزني والحملتين الشيشانية أو ما شابه ذلك والذي غالبًا ما يتم رسمه في حلب". قالت روسيا إنها لا تستهدف المدنيين على الرغم من الأدلة الدامغة على عكس ذلك خلال غزوها لأوكرانيا، حيث وصف العديد من المراقبين قصف مستشفى للأطفال وجناح الولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية بأنها جريمة حرب". وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "بينما شنت القوات والمقاتلون الأوكرانيون مقاومة شديدة في أجزاء أخرى من البلاد، يخشى المحللون أن تواجه المدينة نفس حجم الدمار الذي شهدته العاصمة الشيشانية غروزني وحلب في سوريا في الصراعات الأخيرة. كان هناك قصف متقطع على أجزاء من كييف منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط. ولكن يبدو أن الهجمات قد تكثفت في الأيام القليلة الماضية بضربات جوية على العديد من المباني السكنية التي خلفت العديد من القتلى. جاءت هذه الضربات في أعقاب تقارير تفيد بأن رتلًا من المركبات العسكرية مراقب عن كثب قد أعاد تجميع صفوفه وتشتت الآن في مواقع مختلفة شمال العاصمة. صرح كريستوفر جرانفيل، العضو المنتدب في TS Lombard، للشبكة يوم الثلاثاء، "من الصعب تحديد ما إذا كان هذا القصف مجرد حلقة متقطعة أخرى أم أنه ينذر ببداية هجوم شامل على المدينة على غرار ما حدث في غروزني والحملتين الشيشانية أو ما شابه ذلك والذي غالبًا ما يتم رسمه في حلب". قالت روسيا إنها لا تستهدف المدنيين على الرغم من الأدلة الدامغة على عكس ذلك خلال غزوها لأوكرانيا، حيث وصف العديد من المراقبين قصف مستشفى للأطفال وجناح الولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية بأنها جريمة حرب".

من غروزني إلى حلب

ورأت الشبكة أن "تشبيه المعركة المتوقعة بين القوات الروسية والأوكرانية في كييف بتلك التي حدثت في حلب وغروزني، هو تحذير مذهل لما يمكن أن تواجهه المدينة ومدنيوها قريبًا. استمرت معركة حلب عام 2016، والتي في خلالها استعادت قوات الرئيس السوري بشار الأسد - بمساعدة وتحريض من روسيا - المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في المدينة بعد حملة قصف جوي لمدة شهر، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين بينهم أطفال وترك المدينة في حالة خراب إلى حد كبير. كانت المعركة، بالإضافة إلى الدعم الروسي بمثابة نقطة تحول في الحرب الأهلية، وتعزيز نظام الأسد. ما حدث في الشيشان في التسعينيات يُشعر أوكرانيا بعدم الارتياح، ومع ذلك، فقد وصفت الأمم المتحدة عاصمة الجمهورية غروزني بأنها "المدينة الأكثر تدميرًا على وجه الأرض" بعد أن تعرضت للغزو والحصار والقصف والتدمير من قبل القوات الروسية ليس مرة واحدة بل مرتين في التسعينيات. وأعقب نهاية الحرب سنوات من التمرد في الشيشان، لكنه ظهر بقوة في مدار روسيا في السنوات الأخيرة. فالزعيم الشيشاني رمضان قديروف هو حليف قوي لبوتين، ويطلق على نفسه لقب "جندي المشاة" للرئيس، وتقاتل القوات الشيشانية شبه العسكرية في أوكرانيا نيابة عن روسيا حيث زعم قديروف أنه زار قواته في ضواحي كييف في نهاية الأسبوع الماضي. كما بدأ الجيش السوري أيضًا في تجنيد قوات من صفوفه للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا مع تسجيل 40 ألف جندي حسب التقارير".

حرب المدن

وبحسب الشبكة، "يشكل مصير كييف وسقوطها المحتمل في هذه الحرب مصدر رعب للحكومة الأوكرانية في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولي المدينة مثل العمدة فيتالي كليتشكو والسكان الذين ما زالوا هناك. قال ماكس هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، للشبكة يوم الثلاثاء، "أنا أكره استخدام هذا المصطلح ... لكنني أعتقد أن" صياغة غروزني "في كييف قد بدأت. وهذا شيء اعتقدت أنه لا يمكن تصوره". على غرار حلب أو غروزني، من المرجح أن ترى كييف مشاهد مماثلة من القتال الدامي في المناطق الحضرية إذا حاولت روسيا غزو المدينة، كما أشار هيس، معتقدًا أن بوتين يشعر أنه يجب أن يفوز "لأن الخسارة ستكون كارثية على النظام محليًا". وحذر من أن أي معركة في كييف يمكن أن تكون طويلة وسيخاض القتال من شارع إلى آخر، مع خطر الانتهاء منها، كما هو الحال في غروزني، حيث تتسبب روسيا في دمار شامل. ويخاف مراقبو بوتين المقربين من أنه مع استمرار الحرب، قد يلجأ إلى إجراءات أكثر تطرفاً لقمع المقاومة الأوكرانية، والتي يعتقد على نطاق واسع أنه قلل من شأنها. قال دوج كلاين، مساعد مدير مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي، في مدونة يوم الثلاثاء، "من الواضح بشكل مؤلم بالفعل أن بوتين لن يكون قادرًا على تحقيق هدفه السياسي المتمثل في إجبار الأوكرانيين على التنازل عن سيادتهم وقبول حقبة جديدة من الهيمنة الروسية. بدلاً من ذلك، لديه الآن خياران مقبولان فقط". وقال: "يمكن لحاكم روسيا إما تصعيد الحرب أكثر من خلال حملة أكثر وحشية من أي وقت مضى للقضاء جسديًا على أي معارضة أوكرانية، أو الاعتراف بواقع محنته والسعي لإنهاء المذبحة". بينما استمرت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بهدف التوسط في اتفاق سلام حتى يومي الاثنين والثلاثاء، يستمر الخطاب العدواني في الظهور من الكرملين. وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الاثنين إن القوات الروسية يمكن أن تسيطر بشكل كامل على المدن الأوكرانية الكبرى، رافضًا المخاوف بشأن تأثير ذلك على المدنيين، حيث زعم أن الولايات المتحدة قد أظهرت استهتارًا بالحياة البشرية بقصف الناتو ليوغوسلافيا وحروبها في الشرق الأوسط وغزو أفغانستان".