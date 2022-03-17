بريطانيا توضح هذا ما تم الاتفاق عليه بين بن سلمان وجونسون

نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، "تغريدة" علقت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي زار مؤخرا السعودية والإمارات.

وقال مكتب جونسون: "رئيس الوزراء (بوريس جونسون) التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزما بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد نشرت بيانا قالت فيه أنه "جرى خلال جلسة المباحثات (بين بن سلمان وجونسون) بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".



وأضافت الوكالة أن "مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني شهد توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها بن سلمان وجونسون".