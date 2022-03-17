عربي-دولي

بريطانيا توضح هذا ما تم الاتفاق عليه بين بن سلمان وجونسون

Lebanon 24
17-03-2022 | 03:26
A-
A+
Doc-P-931812-637831061016834952.jpg
Doc-P-931812-637831061016834952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، "تغريدة" علقت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي زار مؤخرا السعودية والإمارات.
وقال مكتب جونسون: "رئيس الوزراء (بوريس جونسون) التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزما بتعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد نشرت بيانا قالت فيه أنه "جرى خلال جلسة المباحثات (بين بن سلمان وجونسون) بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن "مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني شهد توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها بن سلمان وجونسون".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-03-17
14:30 | 2022-03-17
14:00 | 2022-03-17
13:30 | 2022-03-17
12:56 | 2022-03-17
12:49 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website