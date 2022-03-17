عربي-دولي

نائب روسي: تمويل الوحدات المتطرفة الأوكرانية يجري من الخارج

Lebanon 24
17-03-2022 | 04:05
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صرح نائب مجلس الدوما الروسي من جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن تمويل الوحدات القومية المتطرفة في أوكرانيا يجري من الخارج.
وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي": "يمكن الحديث بثقة راسخة إن تمويلها يجري من الخارج".

وأضاف أن هذه الوحدات تحصل أيضا من الخارج على الأسلحة التي تصل إلى البلد "كمساعدات إنسانية".

وحذر من أن "الدول الغربية ستدرسك لاحقا ما الذي عملته عندما سيبدأ القوميون المتطرفون الذين جاءوا إليها تحت ستار اللاجئين، في فرض قواعدهم الخاصة هناك، وإرهاب السكان المحليين (في تلك الدول)".
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