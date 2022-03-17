عربي-دولي

صحافية تسأل بايدن: هل أنت مستعد لوصف بوتين بمجرم حرب؟ هكذا جاء ردّه

Lebanon 24
17-03-2022 | 04:11
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وجهت صحفية في البيت الأبيض، سؤالًا للرئيس الأميركي جو بايدن حول ما إذا كان مستعدًا لوصف نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بـ"مجرم حرب"، في البداية رد بايدن قائلًا "لا"، قبل أن يعود ليغير كلامه ويقول للمراسلة: "هل سألتني إن كنت سأقول....؟ أعتقد أنه مجرم حرب".
 


المصدر: سي ان ان
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