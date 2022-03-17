ما حدود دعم الصين لروسيا في الوقت إنهيار اقتصادها؟

تسبب العقوبات وتجميد الأصول وسحب الشركات الدولية، رداً على الهجوم العسكري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، ضرراً على الإقتصاد الروسي، مما يترك لموسكو حليفًا واحدًا فقط قويًا بما يكفي للاعتماد عليه كمصدر للدعم المحتمل: الصين.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الأحد "أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب، بل سنساهم في تطوره أيضًا وسط إغلاق الأسواق الغربية". وردًا على ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إنه حذر بكين من أنه "ستكون هناك عواقب بالتأكيد لجهود التهرب من العقوبات الواسعة النطاق". وناقش دبلوماسيون أميركيون وصينيون القضية يوم الاثنين على مدار سبع ساعات من المحادثات. كان سيلوانوف قد أشار إلى عمليات تجميد الأصول التي تقودها الولايات المتحدة على ما يقرب من نصف احتياطيات البنك المركزي الروسي".

وتابعت الشبكة، "في بعض التعليقات الأكثر وضوحًا لبكين بشأن العقوبات حتى الآن، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الاثنين خلال مكالمة مع نظيره الأوروبي أن "الصين ليست طرفًا في الأزمة، ولا تريد أن تؤثر العقوبات على الصين". وأضاف أن "للصين الحق في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة". فإلى أي مدى يمكن أن تساعد الصين في تخفيف الآلام الاقتصادية لروسيا؟ من الناحية النظرية، باستطاعتها الكثير. إذا قررت الصين فتح خط مبادلة كامل مع روسيا، وقبول الروبل كدفعة مقابل أي شيء تحتاجه لشرائه، بما في ذلك الواردات المهمة مثل الأجزاء التقنية وأشباه الموصلات التي قطعت موسكو عنها في جولات العقوبات الأخيرة، يمكن للصين أن تسد بشكل أساسي معظم الثغرات التي أطلقها الغرب في الاقتصاد الروسي. ولكن ما إذا كان ذلك في مصلحة بكين تمامًا، ومدى تأثيره العكسي، فهذه مسألة أخرى. قال ماكسيميليان هيس، زميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لشبكة "سي إن بي سي"، "في ما يتعلق إلى أي مدى يمكن للصين أن تساعد روسيا، يمكنهم مساعدتها كثيرًا، لكنهم قد يخاطرون بفرض عقوبات ثانوية كبيرة على أنفسهم، وتجدد كبير في التجارة وحرب العقوبات مع الولايات المتحدة والغرب أيضًا". قال هيس، بالنظر إلى الحالة غير المؤكدة للأسواق الصينية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وسط تصاعد التضخم وتفشي فيروس كوفيد-19 الجديد في البلاد، "قد لا يكون هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك"."

شراكة "بلا حدود"



وبحسب الشبكة، "ومع ذلك، فإن بكين لديها تحالف طويل الأمد مع روسيا ويمكنها الاستفادة من موقعها. قبل الغزو، أعلنت بكين وموسكو عن شراكة استراتيجية "بلا حدود" قالتا إنها تهدف إلى مواجهة النفوذ الأميركي. كان موقف الصين هو إلقاء اللوم في نهاية المطاف على توسع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي شرقًا في الصراع، وفي 7 آذار، وصف وزير خارجيتها وانغ يي روسيا بأنها "الشريك الاستراتيجي الأهم" لبلاده. وأضاف: "بغض النظر عن مدى خطورة المشهد الدولي، فإننا سنحافظ على تركيزنا الاستراتيجي ونعزز تنمية شراكة شاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد". وبينما أعربت الحكومة الصينية عن "قلقها" بشأن الصراع في أوكرانيا، فقد رفضت وصفه بأنه غزو أو حتى إدانة روسيا. كتب هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرج، في مذكرة بحثية أوائل آذار: "للصين وبوتين مصلحة واضحة في العمل معًا بشكل أوثق". وأضاف: "الصين سعيدة بإحداث مشاكل للغرب ولن تمانع في تحويل روسيا تدريجياً إلى شريكها الأصغر المطيع". ويمكنها أيضًا الاستفادة من موقعها لشراء النفط والغاز والسلع الأخرى الروسية بأسعار مخفضة، على غرار ما تفعله مع إيران".

وأضافت الشبكة، " الصين هي أكبر سوق تصدير لروسيا بعد الاتحاد الأوروبي. وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى مستوى قياسي بلغ 146.9 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 35.9٪ على أساس سنوي، وفقًا لوكالة الجمارك الصينية. بلغت قيمة الصادرات الروسية إلى الصين 79.3 مليار دولار في عام 2021، ويمثل النفط والغاز 56٪ منها. تجاوزت واردات الصين من روسيا الصادرات بأكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي. قال شميدنج: "يمكن لروسيا استخدام الصين بمرور الوقت كسوق بديل أكبر لصادراتها من المواد الخام وقناة للمساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية". واضاف: "لكن بالنسبة لكلا البلدين مع تصوراتهما المختلفة جدًا للتاريخ، قد يكون ذلك تحالفًا هشًا وغير مستقر قد لا يصمد أمام بوتين". يمكن للتحالف القوي لاقتصادات مجموعة السبع، المكون من الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين والآسيويين، فرض عقوبات ثانوية قاسية على أي كيان يدعم موسكو. لكن المشكلة هنا هي أن اقتصاد الصين هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وجزء أساسي من سلاسل التوريد العالمية. إنه يؤثر على الأسواق العالمية أكثر بكثير مما تفعله روسيا. إن أي تحرك لفرض عقوبات على الصين سيعني تأثيرات عالمية أكبر بكثير، ومن المحتمل أن يحدث ألماً اقتصادياً للغرب أيضًا".

اتخاذ مسار معين بشأن العقوبات؟



ورأت الشبكة أنه "من المحتمل أن تسعى بكين إلى "طريق ثالث في مكان ما بين الخيار الثنائي لدعم روسيا أو رفض القيام بذلك"، حسبما كتب المحللون في شركة الأبحاث Rhodium Group ومقرها نيويورك في مذكرة في أوائل آذار. يتضمن هذا المسار الوسطي "الحفاظ بهدوء على القنوات الحالية للمشاركة الاقتصادية مع روسيا ... مع تقليل تعرض المؤسسات المالية الصينية للعقوبات الغربية". في الواقع، في أوائل شهر آذار، قال رئيس هيئة الرقابة المصرفية في الصين، غيو شوكينغ، إن الصين تعارض العقوبات "الأحادية" وستواصل العلاقات التجارية الطبيعية مع الأطراف المتضررة. كتب محللو Rhodium أن الحفاظ على هذا النوع من الارتباط الاقتصادي مع روسيا سيكون "من الصعب إخفاءه في ظل هيكل العقوبات الحالي". هل يمكن أن تستمر بكين في السماح لروسيا بالوصول إلى احتياطياتها من اليوان والتجارة بها، والتي يبلغ مجموعها حوالى 90 مليار دولار، أو حوالي 14٪ من احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا؟ نعم. ولكن ماذا لو سمحت بكين للبنك المركزي الروسي ببيع الأصول المقومة باليوان مقابل الدولار أو اليورو؟ من المرجح أن يعرضها ذلك لعقوبات. لا يزال بإمكان الصين التجارة مع الشركات الروسية بالروبل واليوان من خلال البنوك الروسية التي لم يتم فرض عقوبات عليها بعد. ولكن على الرغم من سنوات عديدة من العمل لزيادة التجارة الثنائية بعملاتهم، فإن الغالبية العظمى من تلك التجارة - بما في ذلك 88٪ من الصادرات الروسية - لا تزال تُدفع بالدولار أو اليورو".